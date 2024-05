Le smartphone, tel que l’iPhone, est un outil indispensable du quotidien. Il contient de nombreuses données personnelles. Même s’il est difficile pour un cybercriminel d’accéder à un iPhone, ce n’est pas une mission impossible. En effet, même si Apple prend des mesures de renforcement de sécurité sur ses appareils, il peut quand même exister certaines failles exploitables par les logiciels d’espionnage. Justement, si vous vous demandez comment savoir si mon iPhone est espionné, c’est que vous avez probablement certains doutes. Découvrez dans cet article tous les signes qui montrent que votre iPhone est espionné et les mesures à prendre pour se protéger.

Les signes qui montrent que votre iPhone est espionné

Voici quelques signes qui devraient vous alerter sur la possibilité que quelqu’un espionne votre appareil.

La batterie de votre iPhone flanche

Si vous constatez une diminution de la capacité de la batterie de votre iPhone, il faut vous méfier car c’est le signe que votre iPhone est peut-être sur écoute. En effet, un logiciel espion installé sur un smartphone fonctionne en permanence. Par conséquent, cela affecte la capacité de la batterie. Vous remarquerez alors que la batterie de votre smartphone tient moins bien qu’auparavant. Vérifiez si des applications suspectes ou inconnues fonctionnent en arrière-plan car cela peut-être le signe d’un accès non-autorisé.

Votre iPhone chauffe

Dans un précédent article, nous vous expliquions ce qui peut provoquer la surchauffe d’un iPhone et comment résoudre le problème. Avoir un iPhone qui chauffe peut être le signe d’une éventuelle mise sur écoute. Par ailleurs, cela peut également indiquer que des applications malveillantes fonctionnent en arrière-plan pour enregistrer vos appels ou envoyer vos fichiers à un serveur externe.

Vous recevez des SMS étranges

Vous est-il déjà arrivé de recevoir des textos inhabituels, contenant des chiffres, des symboles ou des caractères aléatoires ? La fonction de contrôle à distance d’un logiciel espion fonctionne en envoyant des messages codés à votre iPhone. Dans certains cas, ces messages peuvent être vus si le logiciel ne fonctionne pas correctement. Cela signifie que quelqu’un veut pirater votre compte Facebook, WhatsApp ou un autre de vos réseaux sociaux.

Une plus grande consommation des données

Si vous remarquez une augmentation inexplicable de votre consommation mensuelle de données, cela doit vous alerter. En effet, certains spywares peuvent se servir de plus de données pour transmettre vos données personnelles.

Votre iPhone devient lent

Il est possible qu’un logiciel malveillant cause un ralentissement des performances de votre iPhone. Comme le fait de télécharger vos données, images et documents vers un serveur distant nécessite une grande quantité d’énergie, votre iPhone en pâtit. D’où la lenteur de votre iPhone dans l’exécution des tâches.

Voici quelques réflexes à adopter pour se protéger de l’espionnage.

Redémarrer votre iPhone

Redémarrer l’iPhone est un geste qui peut aider à faire disparaître certains problèmes. Si votre iPhone a été compromis, par exemple via un jailbreak ou un autre type d’exploitation, ce redémarrage suffira à le faire disparaître. Outre le fait de résoudre certains problèmes, le redémarrage de votre iPhone permettra également de le faire fonctionner plus rapidement.

Nous vous conseillons ainsi de redémarrer votre iPhone une fois par semaine pour vous protéger contre toute éventuelle intrusion et améliorer ses performances.

Mettre à jour le système d’exploitation et les logiciels de votre iPhone

Les logiciels espions peuvent facilement infecter les appareils en exploitant les faiblesses des anciens mécanismes de sécurité. Par conséquent, il est essentiel de mettre régulièrement à jour le système iOS et vos programmes. Les correctifs de sécurité les plus récents sont nécessaires pour empêcher les attaques.

Changez vos mots de passe

Dès que vous avez un doute, il est nécessaire de changer vos codes d’accès le plus vite possible. Vous serez ainsi protégé contre les logiciels espions. Choisissez des mots de passe complexes et prenez en compte les mesures de sécurité renforcées comme l’authentification à deux facteurs. Même si les cybercriminels connaissent vos informations d’identification, ils ne pourront pas accéder à vos comptes si vous activez l’authentification à deux facteurs.

Vérifiez les données biométriques

Si vous êtes inquiets concernant la sécurité de votre iPhone, jetez un œil aux données biométriques enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez y accéder depuis les Réglages. Vérifiez ainsi si un visage a été ajouté à Face ID ou une empreinte digitale sur Touch ID. Au moindre doute, n’hésitez pas à supprimer toutes les données biométriques et à les ajouter à nouveau.

Exécutez une analyse des logiciels malveillants

Les logiciels espions font partie des logiciels malveillants. Par conséquent, un bon anti-virus devrait pouvoir les détecter durant une analyse et les éliminer. Toutefois, si vous constatez que votre iPhone agit bizarrement mais que votre analyse ne trouve rien de suspect, ne baissez pas la garde. En effet, certains logiciels imitent des applications légitimes afin de contourner la détection. Les applications de contrôle parental font partie des applications les plus imitées car elles requièrent les autorisations similaires.

Si possible, ne prêtez pas votre iPhone

En prêtant votre iPhone à d’autres personnes, vous leur laissez l’accès à des informations personnelles et sensibles. Par conséquent, il est nécessaire de fixer quelques limites en adoptant des mesures de sécurité comme les mots de passe, Face ID ou Touch ID.

Choisissez bien les applications que vous installez

Même si Apple est connu pour être strict envers les applications qui peuvent être installées sur ses appareils, il faut toujours vérifier une application avant de l’installer. Vérifiez que l’éditeur est digne de confiance et vérifiez les autorisations requises par les applications. Vous pouvez également gérer la liste des autorisations dans les paramètres iOS, dans la section Confidentialité.

Voilà, vous savez désormais comment savoir si votre iPhone est espionné et quelles sont les mesures à prendre pour contrer cet espionnage et vous en protéger à l’avenir.