TEST – HyperX ProCast, le micro à condensateur idéal ?

HyperX propose de nombreux accessoires depuis plusieurs années, dont le HyperX ProCast. Ce microphone à condensateur de « qualité professionnelle » se veut l’allié des streamers et autres créateurs de contenus. Un usage en tant que particulier est tout autant possible, qui peut le plus, peut le moins comme on dit. Ce microphone, étant de qualité professionnelle, est assez onéreux. Est-ce qu’il vaut le coup ? La réponse dans ce test !

Unboxing et premières impressions

À l’ouverture de la boîte du HyperX ProCast, on découvre un emballage soigné protégeant efficacement le microphone et ses accessoires. La présentation est minimaliste et professionnelle, mettant en avant le microphone lui-même et son filtre pop détachable. Cependant, il est important de noter que le package ne comprend ni pied de micro, ni câble XLR. Il faut donc prévoir un support adéquat et une interface audio ou table de mixage compatible, comme une Focusrite, pour connecter le microphone via un câble XLR vers XLR. Cette nécessité d’équipement supplémentaire pourrait représenter un coût additionnel pour ceux qui ne disposent pas déjà de ce matériel.

En main, le ProCast se distingue par sa construction robuste et son design élégant. Le corps en métal noir et le logo HyperX gravé confèrent une impression de qualité qui inspire confiance. L’absence de câble et de pied peut initialement décevoir, mais la qualité du microphone et de ses composants, comme le filtre pop HyperX Shield et la monture anti-choc, assurent une première expérience positive malgré cela. Les professionnels apprécieront particulièrement la finition et la sensation de durabilité du produit​.

Caractéristiques techniques

Le HyperX ProCast est un microphone à condensateur à large diaphragme, conçu pour fournir une qualité sonore supérieure. Il est doté d’une capsule condensatrice pulvérisée à l’or. Cela lui permet d’offrir une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz. Cette large bande passante assure une reproduction fidèle des sons. C’est le cas pour des sons plus graves ou des sons plus aigus. Ceci est crucial pour les enregistrements professionnels où chaque détail compte. La sensibilité du microphone est de -38±3 dBV à 1kHz. Cela permet de capter avec précision même les nuances les plus subtiles de la voix ou des instruments​.

En outre, le ProCast utilise un motif polaire cardioïde, ce qui signifie qu’il capte principalement les sons provenant de l’avant du microphone tout en réduisant les bruits indésirables de l’arrière et des côtés. Cette caractéristique le rend particulièrement efficace pour les enregistrements en studio, les podcasts, et le streaming, où il est essentiel de minimiser les distractions sonores environnantes. Il inclut également un PAD atténuateur de -10 dB et un filtre passe-haut commutable à 80 Hz, permettant de gérer des sources sonores très fortes et de réduire les bruits de fond basse fréquence, respectivement​.

Performances sonores du HyperX ProCast

Dans le cadre des tests de performances, le HyperX ProCast excelle dans une variété de scénarios d’enregistrement. Cela va de la capture de voix pour des podcasts ou du streaming à l’utilisation plus quotidienne. C’est par exemple le cas des appels sur des plateformes comme Zoom, Discord ou Google Meet. La clarté du son enregistré est remarquable, grâce à la grande capsule à condensateur. Elle l’est aussi grâce au motif polaire cardioïde qui isole efficacement la source sonore principale des bruits environnants. Cette spécificité est essentielle pour les créateurs de contenu qui nécessitent une qualité audio irréprochable pour leurs productions​​.

Lors d’appels vidéo ou de sessions gaming, le microphone démontre également son utilité en améliorant significativement la qualité audio par rapport aux microphones intégrés ou bas de gamme. Même dans des environnements bruyants, le ProCast parvient à réduire les sons indésirables grâce à son filtre passe-haut et son PAD atténuateur. Ces caractéristiques permettent d’obtenir un son propre et professionnel. Cela confirme ainsi son adaptabilité non seulement aux environnements professionnels, mais aussi aux usages plus informels​.

Utilisation pratique du HyperX ProCast

Sur le plan de l’utilisation pratique, le ProCast se révèle extrêmement versatile. Sa compatibilité avec les supports standards de 3/8” et 5/8” le rend facile à intégrer dans n’importe quel setup existant. Que ce soit fixé sur un bras articulé au-dessus d’un bureau ou sur un pied de micro dans un studio, l’installation est simple et rapide. Son design compact et sa construction robuste le rendent idéal pour une utilisation à domicile ou en studio. Il est capable de résister à l’usure quotidienne sans compromettre sa performance.

En plus de sa facilité d’installation, le ProCast bénéficie d’un design esthétiquement agréable. Il se fond dans l’environnement de travail sans le perturber. Pour les utilisateurs qui migrent fréquemment d’un espace à un autre ou qui ont besoin de transporter leur équipement, le microphone offre une excellente portabilité sans sacrifier la qualité du son. Cette combinaison de fonctionnalité, de style et de portabilité en fait un choix privilégié pour les professionnels. Mais c’est aussi une bonne option pour les amateurs sérieux à la recherche d’une qualité audio supérieure dans un format pratique.

Conclusion : que vaut le HyperX ProCast ?

Le HyperX ProCast se positionne comme un choix solide pour les professionnels de l’audio et les créateurs de contenu exigeant une qualité sonore exceptionnelle. Avec son design robuste, ses fonctionnalités performantes et sa facilité d’utilisation, il répond aux attentes des utilisateurs les plus pointilleux. Bien que l’absence de pied et de câble XLR nécessite des achats supplémentaires, les bénéfices en termes de performance audio compensent largement cet investissement initial. En somme, que ce soit pour l’enregistrement professionnel, le streaming, ou simplement améliorer la clarté des appels et réunions, il offre une solution de choix.

