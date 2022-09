Test – HyperX QuadCast S : un microphone RGB efficace

HyperX, une filiale du groupe Kingston, n’est plus à présenter dans le monde du gaming. Nous testons aujourd’hui le HyperX QuadCast S, un microphone plutôt premium désormais disponible dans son coloris blanc. Bien fini et embarquant de nombreuses fonctionnalités intéressantes, petit tour d’horizon de ce micro à destination des gamers.

Unboxing

Ce microphone HyperX QuadCast S est disponible en noir et en blanc, couleur que nous retrouvons ici. Le packaging est assez sobre avec une grosse présence de plastique. Côté accessoires, nous retrouvons tout le nécessaire pour une utilisation plug & play. De base vous aurez la possibilité entre 2 installations. La première est l’utilisation du micro sur son pied. Ce dernier respire la qualité de par ses finitions, son poids et ses 3 gros patins pour un maintien parfait. Vous aurez également la possibilité de fixer le micro à un bras grâce à l’adaptateur fourni avec. Ce dernier propose deux tailles de fixations possibles, 3/8″ et 5/8″. De quoi être compatible avec les plupart des bras du marché. Pour finir sur les accessoires, c’est le câble USB-C vers USB-A que nous retrouvons.

Design & Logiciel

Ce micro est très bien fini et offre un très joli design, d’autant plus en blanc. Sur le dessus du micro nous retrouvons un logo mute, qui sera activé par une simple pression. Cela aura pour effet de couper le micro et également d’éteindre les LED du micro. Pratique ! Sur la partie inférieure, c’est le réglage du gain via une molette. La connectique est située sur l’arrière du HyperX QuadCast S et nous retrouvons la prise USB-C de chargement ainsi qu’un port jack 3.5mm. Finalement c’est la molette de sélection de mode qui se trouve également sur la face arrière. Grâce à celle-ci il sera possible de sélectionner entre 4 modes d’enregistrement différents (stéréo, omnidirectionnel, cardioïde, bidirectionnel).

Via le logiciel maison de Kingston, Ngenuity, il sera possible de paramétrer de nombreuses choses sur le micro. Le volume de captation du son, le volume de sortie du casque, la gestion des LEDS, etc. L’interface est plutôt facile de prise en main et les fonctionnalités présentes permettent de paramétrer le HyperX QuadCast S du mieux que possible.

Performances

Avec une certification TeamSpeak, Discord, mais également OBS Studio, ce micro sera votre allié parfait pour vos différentes utilisations. Que ce soit lors de parties privées entre amis ou pour une utilisation plus professionnelle, sur Twitch par exemple, vous pourrez proposer une qualité auditive excellente. Côté praticité, et comme vu plus haut, vous retrouverez un adaptateur afin d’installer le micro sur un bras articulé. De plus, le micro est déjà fourni avec un système d’antivibrations. Ce dernier vous permet d’éviter les bruits parasites lors d’un mouvement du bras articulé, par exemple.

Le réglage du micro se fait de manière aisée, que ce soit sur son pied d’origine ou sur un bras. Encore une fois, le tout respire la qualité en tout point. Parlons maintenant qualité sonore, en commençant par les données techniques. Il offre une réponse aux fréquences entre 20Hz et 20kHz. Côté sensibilité, elle se situe à -36dB. Dans les faits, ce micro offre un son très clair et agréable à l’oreille, même sur des logiciels comme Discord qui compresse beaucoup le son, en plus d’être limité à du mono et non de la stéréo.

Conclusion

Le HyperX Quad Cast S est un très bon micro qui fait largement son office. De plus, ce nouveau coloris blanc ravira certains d’entre vous, j’en suis persuadé. Le design est toujours autant efficace, d’autant plus ici avec les LEDS RGB (présente via deux zones distinctes au niveau de la captation de la voix). Le micro est relativement complet. En effet, entre l’antivibration fournie ainsi que l’adaptateur pour un montage sur un bras, tout est fourni pour une installation plug and play. Côté utilisation, rien de compliqué puisque le micro est automatiquement détecté dès son branchement, en USB.

Côté tarif, il faudra compter un peu moins de 130€ sur Amazon, mais en version noire pour le moment. Pour trouver une version blanche, je vous laisse vous rediriger sur le site officiel de la marque. Attention, le prix conseillé est de 179€.

Produit disponible sur HyperX QuadCast S – Micro USB à Condensateur RGB pour PC, PS4 et Mac, Support Anti-Vibrations, Filtre Anti-Pop, Jeux, Streaming, Podcasts, Twitch, Youtube, Discord HMIQ1S-XX-RG/G

Voir l'offre 126,58 €