TEST – HyperX Cloud III : confort et qualité sonore

Dans le milieu du jeu vidéo, HyperX fait figure d’ancêtre. Pour autant, la marque continue d’innover et de proposer des périphériques à la pointe de la technologie. C’est le cas du produit que nous testons aujourd’hui : le HyperX Cloud III. L’accent à était mis plus que jamais sur le confort ainsi que sur la performance. Est-ce que cette troisième mouture réussira une nouvelle fois à transformer l’essai ? Éléments de réponses tout au long de cet article.

Unboxing

Comme d’habitude, commençons par un rapide tour du propriétaire. Le packaging reprend les couleurs de la marque, et dès l’ouverture, nous retrouvons le Cloud III dans un écrin de plastique incliné. Il sera accompagné d’un câble jack 3.5 mm vers USB-C, d’un adaptateur USB-C vers USB ainsi que du micro détachable. Les connecteurs permettent de brancher le casque à une variété de produits différents : Smartphone (fonctionnel en jack ainsi qu’en USB-C), ordinateur, console de jeux, etc.

Design

Cette troisième mouture reprend le plus gros du design de l’ancienne génération tout en apportant de nombreuses améliorations. Pour commencer, nous retrouvons la résistance et le confort made in HyperX, offrant durabilité à ce casque. Le bandeau rembourré est encore amélioré, tout comme les coussinets. En effet, sur ce HyperX Cloud III, ces derniers sont à mémoire de formes. Le tout est en similicuir pour un confort accru. Côté praticité, nous retrouvons seulement deux interactions possibles sur le casque. La première est liée à un bouton permettant de couper le micro, tandis que la seconde permettra de régler le niveau de son. Le micro est détachable, pratique pour une utilisation extérieure comme simple casque.

Pour les plus rageux d’entre vous, rassurez-vous. Ce casque est conçu avec une structure entièrement en métal résistant aux torsions et aux chocs. De ce fait, il peut se tordre sans casser et résister à vos différents rage-quit ! Pour le reste, ce sera du plastique. Ce HyperX Cloud III est très bien fini et offre un confort de haute qualité.

Performances

Tout comme son prédécesseur, ce HyperX Cloud III dispose de haut-parleurs de 53 mm. Cependant, ici, ils sont inclinés afin d’offrir une qualité d’écoute encore plus accrue. On pourra noter la présence nouvelle de l’audio spatial DTS. Cette fonctionnalité permet une immersion plus poussée dans vos jeux vidéos grâce à une spatialisation 3D virtuelle. Le micro aussi est amélioré pour offrir encore plus de clarté lors de vos appels ou de vos sessions de jeux. C’est un microphone de 10 mm que nous retrouvons donc ici.

Le logiciel NGENUITY, téléchargeable depuis le site officiel, permettra de régler différents paramètres. Bien entendu, le volume ainsi que le réglage du micro. Mais également nous aurons la possibilité d’activer / désactiver le DTS X ainsi que de gérer les égaliseurs. Pour ces derniers, certains seront déjà pré-créés, mais vous aurez bien entendu la possibilité de les personnaliser. En comparaison de la concurrence, le logiciel peut faire un peu léger, néanmoins le principal est présent malgré tout.

Conclusion

C’est ainsi, après plusieurs années sans nouveautés (le Cloud II étant sorti en 2015), que HyperX revient sur le devant de la scène en mettant à jour un classique. Il ne fallait pas se rater, le Cloud II ayant fait très forte impression depuis toutes ces années. Pour ma part, je trouve que la transformation est réussie. Côté design, la marque à su faire quelques ajustements afin d’offrir un casque au goût du jour. De plus, des améliorations sur le confort sont également présente et sont bienvenues. L’aspect audio n’a pas non plus était négligé et le résultat est au rendez-vous. Que ce soit pour jouer, écouter de la musique ou passer du temps sur Discord entre amis, ce HyperX Cloud III est tout simplement parfait. La qualité audio comme celle du micro n’ont pas était mise de côté, et c’est agréable pour vos oreilles et celles de vos coéquipiers.

Parlons maintenant tarif. Avec ses 119.99€ affiché sur Amazon, il reste plutôt abordable dans un marché très concurrentiel. Pour ma part, c’est un casque que je vous conseille sans difficultés. Il saura vous accompagner des années durant avant de montrer le moindre signe de faiblesse.

Produit disponible sur HyperX Cloud III Black redHyperX Cloud III Black Red

Voir l'offre 189,00 €