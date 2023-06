Animal Crossing et la Détente divine : Caprice des Dieux investit le jeu

Caprice des Dieux célèbre son anniversaire en investissant le jeu Animal Crossing : New Horizons avec l’ouverture de sa « Divine Île ». Une expérience de détente et de gourmandise attend les joueurs dans cet univers virtuel.

Une divine expérience sur Animal Crossing

Le 21 juin, Caprice des Dieux a créé sa « Divine Île » sur Animal Crossing, offrant aux fans une bulle de plaisir et un moment de totale détente. Accessible avec le code DA-5788-1281-2155, cette île revisite les fondamentaux de Caprice et propose une expérience de lâcher prise dans un univers paradisiaque.

La « Divine Île » a été aménagée en collaboration avec Anne-Sophie Vitoux. C’est une experte en art de vivre, et Lotus, créatrice de contenus Animal Crossing. Les joueurs pourront explorer cinq lieux singuliers, issus d’un univers apaisant et détendu à l’image de Caprice des Dieux. Il y a : Plage aux Cocotiers, Verger Luxuriant, Feu des Dieux, Jardin Zen et le Dojo de Relaxation.

Des évènements et des cadeaux en ligne

Angèle, l’avatar de Caprice des Dieux, accueillera les streameuses partenaires sur la « Divine Île ». Durant des lives Twitch : le 24 juin à 17h avec Fluffy et Coaen, et le 25 juin à 11h30 avec Jeel. Les fans sont également invités à visiter la Divine Île et à participer à un jeu concours. En partageant une capture d’écran de leur avatar dans le Dojo de Relaxation avec le #InstantCaprice sur Twitter.

À gagner : des kits de yoga et des sessions de yoga privées avec @mathilde.yogifit ! Le jeu concours se déroule du 24 juin au 1er juillet inclus.

Cette initiative innovante de Caprice des Dieux marque une nouvelle étape dans sa stratégie de visibilité et de modernité. En investissant le Métavers d’Animal Crossing, la marque cherche à toucher le public jeune et connecté, en parfaite adéquation avec les valeurs d’audace et de plaisir partagées.

N’attendez plus pour explorer la « Divine Île » et profiter de cette expérience de détente et gourmandise offerte par Caprice des Dieux. Partagez vos moments sur les réseaux sociaux et tentez votre chance pour remporter les cadeaux mis en jeu !