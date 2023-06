Comparatif Batterie Solaire Portable : ALLPOWERS R600 vs Jackery Explorer 1000 Pro

Vous êtes à la recherche d’une batterie solaire portable pour alimenter vos appareils lors de vos aventures en plein air ou pour une utilisation quotidienne ? Vous hésitez entre l’ALLPOWERS R600 et le Jackery Explorer 1000 Pro ? Ne cherchez plus ! Dans cet article comparatif, nous allons vous aider à prendre une décision éclairée en mettant en lumière les caractéristiques, les avantages et les inconvénients de ces deux solutions énergétiques polyvalentes. Que vous soyez un campeur, un randonneur, un voyageur ou simplement un passionné de nouvelles technologies, cet article est fait pour vous ! Alors, laquelle de ces batteries solaires sera votre compagnon idéal ? Lisez la suite pour le découvrir.

Comparaison des performances ALLPOWERS R600 vs Jackery Explorer 1000 Pro

En termes de performance, l’ALLPOWERS R600 dispose d’une batterie LiFePO4 de 299Wh avec un onduleur de 600W (1200W en crête) offrant une capacité appréciable pour une station d’énergie de sa taille. Le temps de recharge de cette batterie est également rapide, passant de 0 à 100% en seulement une heure lorsqu’elle est branchée sur une prise murale. De plus, elle est compatible avec la charge solaire rapide grâce au panneau solaire de 300W fourni. En revanche, son ventilateur peut être bruyant lors de la recharge, car il est nécessaire pour refroidir la batterie.

Le Jackery Explorer 1000 Pro est doté d’une batterie lithium-ion de 1002Wh en courant continu (2000Wh en crête) avec un système BMS (Battery Management System) pour améliorer son autonomie et prévenir la surchauffe. Cette station d’énergie semble légèrement plus performante que l’ALLPOWERS R600, mais son prix est également plus élevé. Sa capacité totale et la qualité de sa gestion de la batterie en font un choix intéressant pour ceux qui ont besoin d’une grande capacité de stockage d’énergie.

Au niveau du nombre et de la qualité des sorties, les deux stations d’énergie sont assez similaires. Elles disposent toutes les deux de plusieurs ports de sortie, dont des prises AC, des ports USB-C, des ports USB-A, et des sorties DC pour charger divers appareils simultanément.

Comparaison des panneaux solaires

Le kit de l’ALLPOWERS R600 comprend un panneau solaire pliable de 300W, permettant la recharge rapide de la station d’énergie en environ 1h30m, en fonction de l’intensité du soleil. Ce panneau solaire est robuste, adapté aux conditions extérieures difficiles et se plie pour une portabilité optimale. Le câble de raccordement inclus, d’une longueur de 2 mètres, facilite grandement la connexion entre le panneau solaire et le R600.

Pour le Jackery Explorer 1000 Pro, le kit de test comprend un ensemble de 2 panneaux solaires SolarSaga 80W capable de recharger complètement le générateur en 9 heures, en fonction des conditions solaires. D’autres kits avec des panneaux solaires de puissances plus élevées sont également disponibles, offrant des options de recharge plus rapides.

En somme, les deux stations d’énergie ont une approche légèrement différente en termes de panneaux solaires proposés, mais dans les deux cas, les utilisateurs bénéficient d’une solution de recharge solaire rapide et efficace pour leurs activités de plein air.

Comparaison des prix du ALLPOWERS R600 et du Jackery Explorer 1000 Pro

Pour estimer la valeur de chaque station d’énergie, il est intéressant de comparer leur prix par watt. L’ALLPOWERS R600, actuellement en promotion à 489,99€, affiche un prix par watt de 1,64€/Wh (299 Wh pour 489,99€). Avec le code 2FR15, vous bénéficiez même de 15% de réduction supplémentaire, abaissant encore davantage son coût.

Le Jackery Explorer 1000 Pro, quant à lui, est proposé à 1699 € pour le kit comprenant les 2 panneaux solaires de 80W. Le prix par watt s’élève alors à 1,69€/Wh (1002 Wh pour 1699€). Bien que ce prix soit également intéressant au regard des performances de la station, il reste légèrement supérieur à celui de l’ALLPOWERS R600.

En considérant leurs prix respectifs et les fonctionnalités offertes, les deux stations d’énergie présentent un bon rapport qualité-prix. L’ALLPOWERS R600 se distingue par un meilleur rapport prix-performance, tandis que le Jackery Explorer 1000 Pro offre une plus grande capacité et une qualité de batterie supérieure, mais à un coût plus élevé.

Produit disponible sur ALLPOWERS R600 Batterie portable LiFePO4 299Wh avec 2 x 600W (pointe 1200W) Générateur solaire de sortie AC 0 à 100% Charge rapide en 1 heure pour jardin, fête, voyage, camping, camping-car, urgence

Voir l'offre 319,99 €

Produit disponible sur Générateur solaire 1000 PRO Jackery, Station d'énergie 1000Wh avec 2 panneaux 80W, Charge rapide CA en 1,8h, Double port PD 100W, Absorption solaire double face, pour le camping et les pannes

Voir l'offre 1 699,00 €

Que choisir entre le ALLPOWERS R600 et le Jackery Explorer 1000 Pro ?

En résumé, le choix entre l’ALLPOWERS R600 et le Jackery Explorer 1000 Pro dépend principalement de vos besoins spécifiques en matière de capacité de batterie et de budget. Si vous recherchez une solution légère et abordable offrant un excellent rapport qualité-prix, l’ALLPOWERS R600 est une excellente option. De plus, l’usage du code 2FR15 vous fera bénéficier d’une réduction supplémentaire, rendant cet achat encore plus attractif.

Cependant, si vous avez besoin d’une capacité de stockage d’énergie plus importante et d’une meilleure gestion de la batterie, le Jackery Explorer 1000 Pro pourrait être le choix idéal. Certes, son prix est plus élevé, mais ses performances et sa qualité garantissent un investissement durable dans le temps. Dans tous les cas, n’hésitez pas à consulter les tests détaillés pour chaque produit sur notre blog afin d’affiner votre choix en fonction de vos besoins.

Quelle que soit l’option que vous choisirez, vous êtes assuré de vous équiper d’une batterie solaire polyvalente et fiable pour vos aventures en plein air ou vos besoins quotidiens. Alors, faites-vous plaisir et offrez-vous le confort et l’autonomie énergétique que vous méritez ! Si vous avez trouvé ce comparatif utile et informatif, n’hésitez pas à le partager avec vos amis et à laisser vos commentaires pour nous donner votre avis sur ces deux solutions énergétiques. Bonne continuation dans votre choix et vos aventures !