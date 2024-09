Installer un système solaire en triphasé avec batteries – Guide complet Zendure + Shelly Pro 3EM

De nos jours, l’énergie solaire devient incontournable pour les foyers cherchant à réduire leur impact environnemental et leurs coûts énergétiques. Toutefois, pour ceux équipés d’une installation électrique triphasée, comme la maison de mes parents, l’intégration de cette technologie peut sembler complexe. Après une étude approfondie, nous avons découvert que le SolarFlow Hyper 2000 de Zendure, associé au Shelly Pro 3EM, est la solution idéale pour un système solaire en triphasé. Ce guide vous expliquera comment installer ces technologies pour optimiser votre gestion énergétique.

Comprendre le système Triphasé

Avant de plonger dans l’installation, il est essentiel de bien comprendre le fonctionnement d’un système triphasé par rapport au monophasé. Un système électrique triphasé, souvent utilisé dans les maisons ou bâtiments ayant une consommation élevée, se distingue par sa capacité à répartir la charge de manière équilibrée sur trois phases distinctes. Cela permet non seulement de gérer des appareils énergivores plus efficacement, mais aussi de réduire les pertes d’énergie et d’optimiser la consommation.

Dans ce contexte, le SolarFlow Hyper 2000 de Zendure se révèle particulièrement adapté. Contrairement à un système monophasé qui pourrait être limité en termes de charge, le SolarFlow Hyper 2000 permet de gérer chaque phase de manière indépendante, maximisant ainsi l’efficacité du système solaire.

Cependant, pour que ce système soit pleinement fonctionnel en triphasé, il est nécessaire d’utiliser trois unités SolarFlow Hyper 2000, chacune connectée à une phase distincte, accompagnée d’un ensemble de batteries et de panneaux solaires dédiés. Cela signifie qu’il s’agit d’une solution modulaire, où chaque phase dispose de sa propre source d’alimentation solaire, garantissant une optimisation maximale.

L’un des défis dans une telle configuration est la gestion de l’énergie entre les différentes phases. C’est là que le Shelly Pro 3EM entre en jeu. Ce compteur intelligent, spécialement conçu pour les installations triphasées, surveille en temps réel la consommation de chaque phase. Grâce à son intégration avec l’application, il permet de suivre précisément les flux d’énergie et d’ajuster le fonctionnement des unités SolarFlow en conséquence.

Ce niveau de contrôle est essentiel pour assurer que chaque phase reçoit la bonne quantité d’énergie, tout en évitant les surcharges ou les déséquilibres. Grâce à cette gestion fine, le système s’adapte automatiquement aux besoins énergétiques de votre maison, garantissant une efficacité optimale et une économie d’énergie significative.

Présentation des équipements pour votre installation Triphasé

Pour réussir une installation solaire en triphasé, deux éléments clés doivent être intégrés : le SolarFlow Hyper 2000 et le Shelly Pro 3EM.

SolarFlow Hyper 2000

Le SolarFlow Hyper 2000 de Zendure est un système solaire modulaire conçu pour gérer efficacement chaque phase d’une installation électrique triphasée. Chaque unité SolarFlow Hyper 2000 se connecte à une phase distincte, nécessitant trois unités pour couvrir l’ensemble des trois phases. Grâce à la technologie ZenLink, ces unités se synchronisent automatiquement pour garantir une répartition équilibrée de la charge et une gestion optimisée de l’énergie.

Avec une sortie de puissance allant jusqu’à 1,8 kW par phase et une capacité de stockage ajustable, le SolarFlow Hyper 2000 offre une solution robuste pour les installations triphasées. Ce système est particulièrement adapté pour les foyers ayant une consommation élevée, où l’équilibrage des charges est crucial pour éviter les déséquilibres énergétiques.

Shelly Pro 3EM

Le Shelly Pro 3EM est un compteur électrique intelligent qui permet de surveiller en temps réel la consommation d’énergie sur chacune des trois phases d’une installation triphasée. Intégré à l’application Zendure, le Shelly Pro 3EM fournit des données précises sur l’état énergétique de chaque phase, permettant ainsi une gestion fine de la consommation et de la production d’énergie.

Grâce à cette intégration, l’application Zendure peut ajuster en temps réel la puissance de sortie des unités SolarFlow Hyper 2000 en fonction des besoins de chaque phase. Cette fonctionnalité, appelée CT intelligent, permet de maximiser l’autoconsommation et de minimiser les pertes, en adaptant la décharge AC des batteries aux fluctuations de la demande énergétique.

Avec le Shelly Pro 3EM, vous avez un contrôle total sur la répartition de l’énergie dans votre système triphasé, assurant ainsi une efficacité maximale et une consommation optimisée.

Préparation de l’installation Triphasé

Avant de commencer l’installation de votre système solaire en triphasé avec le SolarFlow Hyper 2000 et le Shelly Pro 3EM, il est essentiel de bien se préparer pour garantir une mise en place efficace et sécurisée.

1. Matériel nécessaire :

Trois unités SolarFlow Hyper 2000 : Une pour chaque phase du réseau électrique triphasé.

: Une pour chaque phase du réseau électrique triphasé. Trois jeux de panneaux solaires : Un pour chaque SolarFlow Hyper 2000 afin d’assurer une alimentation équilibrée.

: Un pour chaque SolarFlow Hyper 2000 afin d’assurer une alimentation équilibrée. Trois systèmes de batteries : Connectés à chaque unité SolarFlow pour le stockage d’énergie.

: Connectés à chaque unité SolarFlow pour le stockage d’énergie. Shelly Pro 3EM : Pour surveiller et gérer la consommation d’énergie sur chaque phase.

: Pour surveiller et gérer la consommation d’énergie sur chaque phase. Câblage spécifique : Adapté pour une configuration triphasée, garantissant une connexion sécurisée et efficace.

2. Évaluation des besoins énergétiques :

Analyse de la consommation : Mesurez la consommation actuelle sur chaque phase pour déterminer la taille des panneaux solaires et la capacité des batteries nécessaires.

: Mesurez la consommation actuelle sur chaque phase pour déterminer la taille des panneaux solaires et la capacité des batteries nécessaires. Répartition des charges : Identifiez les appareils énergivores sur chaque phase pour une distribution équilibrée de l’énergie solaire.

: Identifiez les appareils énergivores sur chaque phase pour une distribution équilibrée de l’énergie solaire. Dimensionnement des batteries : Choisissez des batteries capables de stocker suffisamment d’énergie pour couvrir les besoins de chaque phase, en particulier lors des périodes de faible ensoleillement.

Étapes de l’installation en Triphasé

Maintenant que vous avez préparé tout le matériel nécessaire et évalué vos besoins, vous pouvez passer à l’installation proprement dite. Cette section vous guidera à travers chaque étape.

1. Installation des Panneaux Solaires

Disposition des panneaux : Placez les panneaux solaires de manière à maximiser l’exposition au soleil, en tenant compte des obstructions potentielles comme les arbres ou les bâtiments voisins.

: Placez les panneaux solaires de manière à maximiser l’exposition au soleil, en tenant compte des obstructions potentielles comme les arbres ou les bâtiments voisins. Connexion des panneaux : Assurez-vous que chaque jeu de panneaux solaires est correctement connecté à une unité SolarFlow Hyper 2000. Vérifiez les connexions pour éviter les pertes d’énergie.

2. Installation des SolarFlow Hyper 2000 en triphasé

Branchement des unités SolarFlow : Connectez chaque SolarFlow Hyper 2000 à une phase distincte du réseau électrique triphasé.

: Connectez chaque SolarFlow Hyper 2000 à une phase distincte du réseau électrique triphasé. Paramétrage avec ZenLink : Synchronisez les trois unités SolarFlow Hyper 2000 pour qu’elles travaillent ensemble de manière harmonieuse, en utilisant la technologie ZenLink pour équilibrer les charges entre les phases.

3. Intégration du Shelly Pro 3EM

Connexion au réseau : Installez le Shelly Pro 3EM en le connectant aux trois phases de votre tableau électrique. Vérifiez que chaque phase est correctement monitorée.

: Installez le Shelly Pro 3EM en le connectant aux trois phases de votre tableau électrique. Vérifiez que chaque phase est correctement monitorée. Paramétrage de l’application : Configurez l’application Zendure pour surveiller la consommation d’énergie en temps réel. Utilisez le CT intelligent pour ajuster la puissance de sortie des SolarFlow Hyper 2000 en fonction des besoins spécifiques de chaque phase.

Avec ces étapes, vous pourrez installer un système solaire en triphasé optimisé pour votre maison, assurant une gestion efficace et durable de l’énergie.

Configuration et optimisation

Une fois l’installation physique terminée, il est temps de configurer et d’optimiser le système pour garantir une efficacité maximale. Voici les étapes essentielles pour tirer le meilleur parti de votre installation.

1. Paramétrage de l’Application Zendure pour le triphasé

Connexion des Dispositifs : Assurez-vous que les trois unités SolarFlow Hyper 2000 et le Shelly Pro 3EM sont correctement connectés et reconnus par l’application Zendure.

: Assurez-vous que les trois unités et le sont correctement connectés et reconnus par l’application Zendure. Surveillance en Temps Réel : L’application permet de suivre la consommation d’énergie sur chaque phase, grâce aux données fournies par le Shelly Pro 3EM. Vous pouvez ainsi voir précisément combien d’énergie est utilisée et stockée.

2. Utilisation de la fonction CT Intelligent

Ajustement Automatique de la Puissance : Grâce au CT intelligent intégré dans l’application, la puissance de sortie de chaque unité SolarFlow Hyper 2000 est ajustée en temps réel en fonction des besoins spécifiques de chaque phase. Cela assure une distribution équilibrée de l’énergie et évite les surcharges ou les sous-utilisations.

: Grâce au intégré dans l’application, la puissance de sortie de chaque unité SolarFlow Hyper 2000 est ajustée en temps réel en fonction des besoins spécifiques de chaque phase. Cela assure une distribution équilibrée de l’énergie et évite les surcharges ou les sous-utilisations. Optimisation de l’Autoconsommation : L’application optimise l’utilisation de l’énergie stockée dans les batteries pour réduire la dépendance au réseau public, en priorisant l’autoconsommation.

3. Personnalisation des paramètres

Modes de Fonctionnement : Configurez des modes spécifiques selon vos besoins, comme un mode d’économie pour maximiser l’utilisation de l’énergie solaire lorsque les prix du réseau sont élevés, ou un mode de charge prioritaire pour s’assurer que les batteries sont toujours prêtes en cas de coupure de courant.

: Configurez des modes spécifiques selon vos besoins, comme un mode d’économie pour maximiser l’utilisation de l’énergie solaire lorsque les prix du réseau sont élevés, ou un mode de charge prioritaire pour s’assurer que les batteries sont toujours prêtes en cas de coupure de courant. Notifications et Alertes : Paramétrez des notifications pour être alerté en cas de problème ou pour recevoir des conseils d’optimisation en fonction des données collectées par le système.

Surveillance et maintenance

Une fois votre système en place et optimisé, il est important de continuer à surveiller ses performances et d’effectuer une maintenance régulière pour assurer sa durabilité.

1. Suivi des performances

Analyse des Données : Utilisez l’application pour analyser les tendances de consommation et de production d’énergie sur chaque phase. Cette analyse vous permet d’ajuster les réglages au fil du temps pour maximiser les performances.

: Utilisez l’application pour analyser les tendances de consommation et de production d’énergie sur chaque phase. Cette analyse vous permet d’ajuster les réglages au fil du temps pour maximiser les performances. Rapports Mensuels : Configurez l’application pour générer des rapports mensuels qui vous donneront un aperçu global de l’efficacité de votre système et des économies réalisées.

2. Maintenance préventive

Inspection des Panneaux Solaires : Vérifiez régulièrement les panneaux solaires pour s’assurer qu’ils sont propres et non obstrués, ce qui pourrait réduire leur efficacité.

: Vérifiez régulièrement les panneaux solaires pour s’assurer qu’ils sont propres et non obstrués, ce qui pourrait réduire leur efficacité. Vérification des Connexions : Inspectez les connexions électriques pour détecter tout signe d’usure ou de corrosion, et resserrez les connexions si nécessaire.

: Inspectez les connexions électriques pour détecter tout signe d’usure ou de corrosion, et resserrez les connexions si nécessaire. Mises à Jour de l’Application : Gardez l’application Zendure à jour pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations en matière de gestion énergétique.

: Gardez l’application Zendure à jour pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations en matière de gestion énergétique. Adaptez les phases : Vous pouvez intégrer plus de stockage ou plus de production solaire sur une phase qui le nécessite.

Conclusion

En combinant les unités SolarFlow Hyper 2000 avec le Shelly Pro 3EM, vous pouvez mettre en place un système solaire en triphasé à la pointe de la technologie. Grâce à une configuration minutieuse et une optimisation continue via l’application Zendure, vous maximiserez non seulement l’efficacité de votre installation, mais aussi les économies sur votre facture énergétique. Avec ce système, vous êtes non seulement plus autonome sur le plan énergétique, mais vous contribuez également à un avenir plus durable.