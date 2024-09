Huawei protège la Grèce avec sa nouvelle technologie anti-incendie

Huawei et ses partenaires ont récemment réalisé une avancée majeure en Grèce. Leur nouvelle solution permet de détecter rapidement les incendies de forêt. Cette innovation vise à protéger l’environnement et garantir la sécurité des citoyens.

succès de Huawei dans la détection des incendies en Grèce

À Athènes, Huawei, l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes (NKUA) et la startup PROBOTEK ont testé une nouvelle solution. Ce système de détection des incendies de forêt a été mis à l’épreuve avec succès grâce à une simulation de fumée et d’incendie.

Le système permet une intervention en seulement 15 minutes. Ainsi, il réduit les risques d’incendies importants. Cette technologie fait partie de l’initiative TECH4ALL de Huawei, accentuant son engagement pour l’innovation environnementale.

technologie de pointe pour prévenir les incendies de forêt

Le système utilise des technologies de réseau avancées de Huawei. Les capteurs placés dans la forêt détectent la fumée en temps réel. Puis, des drones automatisés sont déployés pour analyser la situation.

Grâce à l’analyse de l’intelligence artificielle, les données sont précises. Le système prévoit la trajectoire de l’incendie et le temps nécessaire pour atteindre des zones habitées. Il propose également des itinéraires d’évacuation en cas de besoin.

innovation Huawei pour la sécurité environnementale

Depuis 2022, Huawei développe cette solution. La première phase concernait la détection des incendies via des drones et l’IA. Maintenant, la solution s’étend pour inclure la planification des évacuations et des trajets pour les secours.

Avec une application mobile dédiée, les personnes sont informées en temps réel des risques et des itinéraires sûrs. Cette innovation vise à sauver des vies et à limiter les dommages matériels causés par les incendies.

rôle des partenaires dans le projet de détection

La NKUA et PROBOTEK ont collaboré étroitement avec Huawei. Leur expertise a été cruciale pour le développement et le test de cette solution. Ce projet met en lumière l’importante coopération entre le secteur universitaire et les acteurs technologiques pour résoudre des problèmes environnementaux.

En conclusion, la nouvelle solution de détection des incendies de Huawei représente une avancée significative pour la sécurité environnementale en Grèce. Grâce à cette technologie, les services d’urgence peuvent intervenir plus rapidement, sauvant ainsi des vies et limitant les dommages causés par les incendies. Cette initiative illustre parfaitement le pouvoir de l’innovation pour protéger notre environnement.

