Huawei : 4ème anniversaire avec remises d’été et accessoires offerts !

Le géant de la tech, Huawei, dévoile une série d’offres exceptionnelles pour les derniers jours de ses BONS PLANS D’ÉTÉ. Jusqu’au 31 juillet, la marque offre des remises importantes sur une variété de produits emblématiques.

La Huawei Watch Fit 3 : Petit bijou technologique

Parmi les produits présentés, la Huawei Watch Fit 3 se distingue par son design optimisé pour une utilisation active et sportive. En outre, dotée d’applications et de fonctionnalités sport et bien-être de pointe, elle propose une expérience utilisateur personnalisable grâce à ses bracelets et cadrans interchangeables. De plus, pour couronner le tout, à l’achat, Huawei offre des FreeBuds SE 2 ainsi qu’un deuxième bracelet !

Matebook D16 : Performant et élégant

L’ordinateur portable MateBook D16 i5 8+512Go de Huawei, initialement tarifé à 799,99€, est désormais disponible à seulement 549,99€. En effet, c’est une remise immédiate de 250€, offrant ainsi une incroyable opportunité à ne pas rater pour ceux qui recherchent un appareil alliant puissance et élégance, le tout à un prix défiant toute concurrence.

MatePad 11.5″S et MatePad Pro 13.2 : Tablettes haut de gamme

Enfin, les soldes d’été incluent également les tablettes haut de gamme de Huawei, la MatePad 11.5″S et la MatePad Pro 13.2. . La MatePad 11.5″S est aujourd’hui proposée à partir de 449,99€. Quant à la MatePad Pro 13.2, elle passe de 999,99€ à seulement 749,99€, une réduction immédiate de 250€ ! Une occasion en or pour booster votre productivité avec un appareil de qualité supérieure. Pour chaque achat de MatePad Pro 13.2, Huawei offre le MPencil 3 et un clavier.

Ne manquez pas ces offres incroyables pour les derniers jours des BONS PLANS D’ÉTÉ Huawei. Foncez avant que les stocks ne soient épuisés ! N’hésitez pas à partager ces bonnes affaires autour de vous.