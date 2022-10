Test – MateBook X Pro 2022 : un ordinateur portable alliant puissance et élégance

Huawei commence à se faire connaître de plus en plus sur le secteur de l’ultra portable haut de gamme. Le MateBook X Pro 2022 vient encore plus prouver aux clients le savoir-faire de la marque, plutôt connue pour ses smartphones en premier lieu. Si le design est clairement inspiré des MacBook, est-ce que cet ordinateur arrive à tirer son épingle du jeu ? Sur le papier, oui ! Mais passons maintenant aux tests dans une utilisation de tous les jours.

Unboxing et Design

Comme sur beaucoup d’ordinateurs, il n’y aura pas grand-chose à dire. En effet, en dehors du chargeur, le contenu de la boîte n’est pas plus passionnant que ça. Le chargeur est, bien entendu, en USB-C avec une puissance de 90W. Gros avantage en comparaison des anciens chargeurs, c’est sa taille. En effet, ce dernier est à peine plus gros que le chargeur de votre smartphone : plutôt pratique ! Pour ce qui est des ports de recharges, les 4 ports (2x USB-C et 2 Thunderbolt 4) peuvent être utilisés pour la recharge.

Huawei a fait un gros travail sur le design avec l’utilisation de matériaux nobles. Cela donne un rendu très premium à ce MateBook X Pro 2022. Le revêtement principal est plutôt original. En effet, c’est du magnésium que nous retrouvons, un matériau plutôt rare sur un ordinateur. Cela offre une texture agréable au toucher, qui ne marque pas trop les doigts et qui permet également d’offrir un poids très faible. En effet, l’ordinateur ne pèse que 1,26 kg sur la balance. Sur le dessus, seul le logo est présent. Le rendu global est très sobre, mais surtout très premium.

Le dessous est également en magnésium. Quatre patins antidérapants sont présents afin de stabiliser ce MateBook X Pro 2022. Et ils fonctionnent très bien, offrant une grande stabilité, peu importe la surface sur laquelle est posé l’ordinateur. Sur l’arrière, nous retrouvons également les sorties d’air chaud. Le refroidissement est géré par le système Shark Fin, mais nous y reviendrons un peu plus tard.

Écran

L’écran de ce MateBook X Pro 2022 est tout simplement incroyables. Ce dernier dispose d’une diagonale de 14,2″, très pratique pour une utilisation nomade. Il embarque de nombreuses technologies novatrices, comme le Huawei Real Colour FullView ou encore la certification TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0. Ces features permettent d’améliorer grandement le rendu et la fidélité des couleurs, mais également d’apporter un grand confort à l’utilisateur. Pour ce qui est de la résolution, cette dernière est de 3120×2080 pixels. Avec un ratio de 92%, l’écran est très bien proportionné. Le taux de rafraîchissement est, quant à lui, de 90Hz.

L’écran intègre également un traitement antireflet. Ce dernier offre améliore grandement l’affichage en évitant les reflets et en améliorant encore le rendu des couleurs. À noter que ces améliorations peuvent se remarquer également lorsque l’écran est éteint. Dans les faits, c’est un réel plaisir de regarder une série, par exemple, sur ce MateBook Pro X 2022. En extérieur, les reflets sont malgré tout présent, mais ils sont relativement réduits par rapport aux autres ordinateurs portables que j’ai pu avoir entre les mains.

Performances brutes

Avant de vous donner quelques chiffres & températures, penchons-nous sur les performances brutes de cet ordinateur. Le processeur est bien entendu au goût du jour avec la présence du Intel Core i7 1260P. Il est certifié Evo et dispose de 8 coeurs. Ces derniers sont séparés en deux catégories : les coeurs P (performances) et les coeurs E (énergie), afin d’optimiser les performances tout en conservant une bonne autonomie. Côté RAM nous retrouvons 16 Go en LPDDR5, de quoi offrir une réactivité sans faille, même avec beaucoup de fenêtres/applications lancées simultanément.

Pour moi, la rapidité de déverrouillage fait partie des performances d’un ordinateur. Et sur ce MateBook X Pro 2022, le déverrouillage est rapide, très rapide. Vous aurez la possibilité de vous connecter en utilisant la caméra ou via l’empreinte digitale. La caméra propose une rapidité extrême, mais surtout une efficacité sans faille. Que ce soit sombre, ou que vous soyez loin, la caméra saura vous reconnaître ultra-rapidement. Pour ce qui est de l’empreinte digitale, cette dernière est très rapidement également et ne se trompe que rarement. Pour en revenir à la caméra rapidement, une application est fournie avec l’ordinateur. Cette dernière permet de modifier le fond en temps réel, d’activer un suivi du visage, etc. C’est donc une caméra intelligente que nous retrouvons ici, parfaite pour vos réunions en visio, par exemple.

Pour ce qui est de la connectique, elle se compose de 2 ports USB-C ainsi que de 2 ports Thunderbolt 4. Il faudra donc obligatoirement passer par un dongle si vous souhaitez connecter des écrans, brancher du RJ45, etc. Un peu embêtant, mais un passage obligatoire pour obtenir un poids réduit ainsi qu’une finesse incroyable (seulement 15.6 mm). Pour finir, parlons ventilation. Comme mentionné précédemment, c’est le système Shark Fin qui est présent. Ce dernier permet d’optimiser au maximum l’air flow et offre des températures relativement basses. Vous retrouverez un peu plus tard des benchmarks avec les températures relevées.

Petits benchmarks

Commençons par les performances du disque dur. À l’intérieur de ce MateBook X Pro 2022 c’est un SSD NVME que nous retrouvons avec une capacité de 1 To. Cependant ce dernier est limité au PCI-E 3.0, tandis que les derniers SSD sur le marché sont en PCI-E 4.0. Cela implique donc des débits d’écritures et de lectures perfectibles, surtout pour un ordinateur de cette gamme. Malgré tout, peu de personnes noteront ce défaut, les débits du SSD restant plus que corrects.

Côté puissance brute, c’est entre les mains de Geekbench 5 que nous avons laissé l’ordinateur tourner quelque temps. Cela nous a permis de tester les performances du processeur ainsi que de sa puce graphique intégrée. Ce test a pu mettre en lumière le mode performance qui, malgré un bruit qui augmente, permet de réduire la température de 10° en moyenne.

Mode normal Mode performances Geekbench 5 CPU 97°C max (85°C de moyenne) 86°C max (75°C de moyenne) Geekbench 5 GPU 90°C max (75°C de moyenne) 85°C max (69°C de moyenne)

L’ordinateur peut grimper en température (format réduit oblige), cependant le système de refroidissement fonctionne extrêmement bien. En plus de faire retomber rapidement l’ordinateur à des températures acceptables, le bruit n’est absolument pas dérangeant. Vous retrouverez ci-dessous les résultats des benchmarks. Difficile de décrire ces résultats, cependant je peux vous donner mon ressenti.

Et il est plutôt bon. Ce MateBook X Pro 2022 est une petite bombe qui ne rechigne à aucune tâche. Il vous sera possible de faire du traitement de photo, de la simple navigation web ou même des petits jeux (League of Legends par exemple), sans aucun souci.

Autonomie

En admettant que vous utilisiez votre ordinateur de manière relativement soft (pas de bureautiques ou autre application très gourmandes en ressources), il sera largement possible de tenir une journée loin d’une prise. La recharge est extrêmement rapide, en grande partie grâce au chargeur de 90W fourni avec l’ordinateur. Pour le temps de recharge, comptez un peu moins de 1 h 30 : plutôt efficace !

Audio

Pour la partie sonore, ce MateBook X Pro 2022 embarque pas moins de 6 haut-parleurs Huawei Sound, dissimulés dans le châssis. Ces derniers offrent une qualité sonore incroyable, qui permet de se passer d’écouteurs/casques pour regarder un film ou une série. Très agréable à l’oreille, l’ordinateur restitue de manière optimale les sons grâce à l’amélioration des algorithmes. Pour ce qui est de la captation, vous pourrez compter sur 4 microphones, parfait pour vos visioconférences professionnelles !

Conclusion

Après environ 1 mois d’utilisation, j’ai pu pas mal tester cet ordinateur haut de gamme. Et il faut dire que le MateBook X Pro 2022 est un très bon ordinateur portable pour un usage personnel et/ou professionnel. Il dispose d’une autonomie très correcte tout en offrant des performances de haut vol. Il dispose également de composants de grande qualité, comme par l’exemple le magnifique écran tactile de 14.2″ ou encore le puissant Intel Core i7 1260P.

Si vous souhaitez vous procurer cette machine, direction le site officiel de la marque. Le tarif est de 2199 €. Cela peut paraître un peu cher, cependant la marque fait un joli cadeau aux acheteurs. En effet, pour l’achat d’un MateBook X Pro 2022, vous pouvez avoir gratuitement un écran MateView de 28″ 4K ou une tablette MatePad 11, les deux d’une valeur de 500 € environ.