Pourquoi utiliser une carte bancaire virtuelle ?

Le monde bancaire ne cesse d’évoluer. L’arrivée des cartes virtuelles est un pas de plus vers le futur, dans une société où l’on tente de sécuriser ses avoirs, au maximum. C’est certes un des buts les plus importants de ces cartes, qui ne sont utilisées qu’une seule fois. Voici ce qu’il faut savoir sur les cartes bancaires virtuelles.

Qu’est-ce qu’une carte bancaire virtuelle ?

La carte bancaire virtuelle sert le même objectif qu’une carte normale : elle sera insérée comme mode de paiement, pour une transaction financière. Cependant, celle-ci devra être effectuée en ligne, sur une application mobile ou sur un site web. Les meilleures banques de France les proposent désormais à leurs clients, comme méthode de paiement à utilisation unique. Cette carte vient en complément de notre carte normale. En effet, elle possède son propre numéro d’identification, une date de fin de validité, ainsi qu’un cryptogramme qui lui est propre. C’est le fait qu’elle ne peut être utilisée qu’une seule fois, qui la rend distincte des autres.

Ces cartes se répandent de plus en plus sur le marché, à la demande des clients bancaires. Ce sont d’ailleurs ces clients qui définissent vraiment les paramètres de la carte. Ils choisissent eux-mêmes le montant maximal qu’ils pourront acquitter avec celle-ci et dans quels délais elle devra être utilisée pour effectuer un paiement. Elle peut être utilisée partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais une fois la carte consommée, ses informations ne pourront plus jamais être utilisées, par la suite.

Quels sont les avantages des cartes bancaires virtuelles ?

L’atout principal de ce type de carte est la sécurité. En effet, comme l’information de la carte n’existe qu’entre la banque et son détenteur, sans forme physique, les risques de fraude sont grandement réduits. Une carte bancaire physique peut être copiée par une tierce personne, qui se saisira des informations, afin de procéder à des paiements en ligne, avec celle-ci. Comme on l’utilise dans de nombreux lieux, ce vol d’information n’est certainement pas impossible. De plus, la personne s’étant accaparée des informations pourra procéder à autant de transactions qu’elle le désirera, et ce, tant que le propriétaire de la carte ne signifiera pas à sa banque une opposition à celle-ci.

Avec la carte bancaire individuelle, les informations de la carte changent à chaque fois qu’une nouvelle est émise. Il devient donc impossible (ou presque) de se faire voler par l’utilisation de celle-ci. En théorie, seul le bénéficiaire de la carte connaîtra les chiffres sur la carte virtuelle. Et comme il ne l’utilisera qu’une seule fois, il n’y a aucun risque que les infos soient disséminées dans la nature.

Là où elle prend toute sa force, c’est pour une utilisation limitée à un seul fournisseur, qui pourra être réglé par celle-ci. Ainsi, on peut penser à un utilisateur de Spotify qui inscrira ce numéro de carte sur l’application mobile, avec un montant maximal de 120 euros. Durant une année, Spotify pourra récupérer ses paiements mensuels à travers cette carte virtuelle, qui ne sera utilisée sur aucune autre plateforme, puisque son usage est unique.