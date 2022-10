MacBook Pro 14 et 16 pouces : lancement des versions M2 en novembre 2022 avec le Mac mini

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces, mais aussi Mac mini avec puces M2 se font attendre. Bonne nouvelle, il ne resterait que quelques semaines à patienter. Mark Gurman vient en effet d’assurer que ces nouveaux ordinateurs seraient disponibles avant la fin de l’année 2022. Le mois de novembre semble le plus probable si on se base sur les habitudes d’Apple concernant l’annonce de précédents modèles de Mac.

Précédemment, Mark Gurman s’attendait à voir arriver les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec puces M2 Pro et M2 Max dans un avenir proche, possiblement en ce mois d’octobre. Un Mac mini mis à jour avec la puce M2 était aussi attendu.

Dans sa dernière newsletrer Power On, le journaliste de chez Bloomberg a expliqué que ces nouveaux ordinateurs seraient lancés « au cours des prochains mois ». Même si cela semble flou comme information, il se pourrait qu’il ne reste que quelques semaines à attendre si on suit le calendrier habituel d’Apple, habituée à annoncer des ordinateurs durant le mois de novembre 2022.

En effet, il est important de souligner qu’Apple a déjà annoncé des Mac via communiqué de presse durant le mois de novembre auparavant. En plus de cela, l’entreprise a déjà officialisé de nouveaux ordinateurs en novembre, notamment avec le MacBook Pro 16 pouces en 2019, mais aussi les trois premiers Mac embarquant la puce M1 en 2020.

Mark Gurman ajoute quelques informations concernant les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec M2 Pro et M2 Max. D’après lui, la M2 Max aurait droit à 12 cœurs CPI et 38 cœurs GPU, et toujours un maximum de 64 Go de RAM. Pour le Mac mini, aucun détail n’a été donné. Il se pourrait qu’il n’ait le droit qu’à la M2, même si de précédents tests avec une puce M2 Pro avaient été découverts auparavant.