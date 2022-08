Mac mini M2 et M2 Pro : toujours pour fin 2022, mais sans nouveau design

Le Mac mini M1 devrait bientôt être rafraîchi par Apple avec de meilleures puces. En effet, les rumeurs tendent vers l’annonce de nouvelles versions : une première avec la M2 et une seconde avec la M2 Pro. Mark Gurman vient d’ailleurs de préciser que la firme à la pomme préparait le lancement de cette nouvelle génération d’ordinateur miniature, confirmant ainsi un lancement en fin d’année 2022.

Les Mac mini M2 et M2 Pro arrivent bientôt !

Par le biais de sa nouvelle newsletter Power On, Mark Gurman est venu donner quelques précisions concernant la prochaine génération de Mac mini. D’après le journaliste de chez Bloomberg, Apple préparerait bien le lancement de modèles avec puces M2 et M2 Pro. Via cette affirmation, il confirme une nouvelle fois un lancement pour la fin de l’année 2022.

Mark Gurman vient tout de même apporter un peu d’histoire autour de l’arrivée d’une puce « Pro » sur le Mac mini. Il précise en effet qu’Apple envisageait une version M1 Pro du Mac mini pour la fin de l’année 2021. Avec l’arrivée des MacBook Pro M1 Pro et M1 Max à cette période, il semble donc que l’entreprise américaine ait abandonné ce projet, probablement pour mettre en avant ses modèles.

Dans les détails, le journaliste a expliqué : « Au lieu de cela, attendez-vous à un rafraîchissement du Mac mini qui inclura les options M2 et M2 Pro. Je ne pense pas non plus que la machine subira une refonte majeure à court terme ». Les rumeurs autour d’un nouveau design ne semblent pas être d’actualité pour le moment.

Au passage, Mark Gurman a précisé quelques informations sur l’évolution de la gamme d’ordinateurs Apple. Nous apprenons ainsi que le Mac Studio ne serait pas un produit qui serait renouvelé à l’avenir. D’après lui, il n’est pas « utile d’avoir à la fois un Mac Studio et un Mac Pro », étant donné que ces deux produits ne peuvent pas être très similaires et s’adresser à la même niche d’utilisateurs, les professionnels en besoin de puissance.

Pour finir, Gurman vient réaffirmer un lancement de MacBook Pro avec puce M2 Pro et M2 Max dès l’automne 2022.