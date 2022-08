À 5 euros par mois, ce forfait mobile 40 Go est le bon plan du moment !

Faire jouer la concurrence est un très bon moyen de faire des économies sur sa facture de téléphone. D’ailleurs, Cdiscount Mobile propose en ce moment un forfait très séduisant, qui saura répondre aux besoins de la majorité des personnes : 40 Go de données mobiles en 4G pour 4,99 euros par mois.

Le meilleur forfait mobile à 5 euros par mois !

D’après l’ARCEP, les Français consomment en moyenne 11,6 Go de données mobiles par mois. L’offre du moment de Cdiscount Mobile semble donc être l’option rêvée pour satisfaire la grande majorité des consommateurs.

En effet, l’entreprise propose de profiter de 40 Go de données mobiles pour un prix défiant toute concurrence : 4,99 €/mois. Sans engagement, ce forfait est au même prix durant une période de 12 mois, puis passe à 9,99 € par mois. À noter, cette offre comporte aussi 9 Go de données mobiles en 4G à l’étranger (EU et DOM).

Pour compléter le forfait mobile 40 Go de Cdiscount, nous retrouvons les SMS, MMS et appels illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Dernière petite information, sachez que l’opérateur virtuel passe par le réseau téléphonique de Bouygues Telecom.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.