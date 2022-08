iPhone 14 : un prix de lancement identique à l’iPhone 13

En cette première semaine du mois d’août 2022, le prix de l’iPhone 14 se précise. Une récente fuite d’information vient en effet de dévoiler qu’Apple commercialiserait ce modèle d’entrée de gamme au même prix que l’iPhone 13. Cela signifie ainsi un prix de lancement de 799 dollars hors taxes aux États-Unis, contre 909 euros en France.

Un iPhone 14 au même prix que l’iPhone 13

Dans un peu plus d’un mois, Apple viendra présenter sa nouvelle génération de smartphones : les iPhone 14. Avant l’évènement de lancement, moult rumeurs arrivent. La dernière en date provient du leaker yeux1122. Dans un billet de blog, ce dernier est venu partager le prix du modèle d’entrée de gamme.

D’après lui, Apple commercialiserait l’iPhone 14 à un prix de 799 $ (909 € en France), malgré l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement et l’augmentation des prix. Cette décision aurait été prise « au plus haut niveau de l’exécutif » d’après l’informateur. Nous apprenons d’ailleurs que la firme américaine aurait pris en compte « la stagnation du marché mondial des téléphones mobiles et la baisse de la demande ».

Ainsi, le prix de l’iPhone 14 serait le même que l’iPhone 13 afin de garantir l’attractivité de ce nouveau modèle. En plus de cela, il est important de souligner qu’Apple ne proposera plus de version « mini » dès cette année. Cette dernière était d’ailleurs proposée à un prix encore plus abordable que le modèle de 6,1 pouces : 699 $ (809 €).

Le départ du « mini » souligne tout de même l’arrivée d’un iPhone 14 « Max ». Ce dernier viendrait ainsi proposer une dalle de 6,7 pouces, à un prix plus attractif que le Pro Max. Les rumeurs tendent d’ailleurs vers un prix de lancement de 899 dollars pour ce modèle, soit probablement 1 009 euros en France.

