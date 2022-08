iPhone 14 : nouveau coloris violet et charge rapide 30 W au programme

Les iPhone 14 sont une nouvelle fois au cœur de rumeurs. Une nouvelle fuite d’information vient d’ailleurs de dévoiler quelques détails supplémentaires sur cette génération attendue en septembre 2022. Le leaker Jioriku a en effet partagé les coloris de tous les modèles et précisé l’arrivée d’une charge rapide plus puissante, s’élevant désormais à 30 W. Les technologies MagSafe et Always-On ont aussi été évoquées.

Nouveau coloris et charge rapide améliorée pour les iPhone 14

Aux dernières nouvelles, les rumeurs parlaient d’une puce A15 plus performante sur les iPhone 14, mais aussi d’une meilleure dalle OLED pour les modèles Pro. L’informateur Jioriku vient désormais de partager de nouvelles informations sur cette nouvelle génération de smartphones Apple.

À travers une série de tweets, nous apprenons tout d’abord les coloris de chaque modèle :

iPhone 14 et iPhone 14 Max : vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge ; ainsi qu’un violet venant remplacer le rose ;

venant remplacer le rose ; iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max : vert, violet, argent, or et graphite ; avec du violet pour remplacer le bleu Sierra des iPhone 13 Pro Max.

Au niveau de la charge, Jioriku déclare que la vitesse passerait de 27 W pour l’iPhone 13 Pro Max à 30 W. Cette puissance serait utilisée pour le début du cycle de charge, puis passerait à 27-25 W pour la suite. Du côté du stockage, les mêmes configurations devraient être disponibles avec les iPhone 14. Pour finir, nous apprenons que la technologie MagSafe embarquera des aimants plus puissants. Une nouvelle batterie externe MagSafe, plus grande, serait aussi de la partie.

Pour finir, le leaker souligne que le mode Always-On des iPhone 14 Pro serait similaire à ce qu’on a pu voir jusque-là dans les différentes bêtas et le code d’iOS 16. Il permettrait ainsi d’afficher l’heure, la date et les widgets affichés sur l’écran de verrouillage.