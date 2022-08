Starlink divise par deux le prix de son abonnement en France !

Après avoir augmenté le prix du kit de connexion en début d’année, Starlink est venu annoncer une baisse conséquente sur son abonnement mensuel. En effet, le service d’internet par satellite vient de voir son tarif être divisé par deux, passant ainsi de 99 euros par mois à 50 euros par mois. En plus de cela, une nouvelle « politique d’utilisation équitable » des données sera mise en place dès le mois d’octobre 2022, mais aussi une limitation au niveau de la consommation de données.

Bonne et mauvaise nouvelle pour Starlink en France

L’abonnement au service d’internet satellitaire Starlink de SpaceX vient d’évoluer en France. En effet, les prix viennent d’être divisés par deux, faisant ainsi tomber le tarif mensuel à 50 euros par mois au lieu de 99 euros. Du côté de l’achat et la livraison de la parabole ainsi que l’antenne, le prix reste le même : 634 euros. En baissant le prix de son abonnement, l’entreprise se rapproche tes prix proposés par les fournisseurs d’accès à internet traditionnels, avec l’avantage de proposer une connexion dans les zones les plus reculées.

Cependant, tout n’est pas rose. En effet, cette bonne nouvelle en cache une mauvaise : la limitation de la consommation de données. Dès le mois d’octobre 2022, les abonnés à Starlink en France subiront une nouvelle « politique d’utilisation équitable ». Visant à s’assurer que « la qualité de service de l’utilisateur typique ne soit pas affectée négativement par les utilisateurs qui consomment de grandes quantités de données », alias les « utilisateurs puissants », l’entreprise vient limiter l’enveloppe de données.

Auparavant illimitée, cette dernière tombe à 250 Go de « données prioritaires » et une quantité illimitée pour les « données standard ». Entendez par là qu’après avoir consommé 250 Go de données, la connexion deviendra plus lente durant les périodes de congestion du réseau, c’est-à-dire quand beaucoup de personnes sont connectées en même temps au service Starlink. Pour 100 Go de données prioritaires supplémentaires, il faut débourser 10 €.

En plus de cela, la priorité sera donnée aux abonnés n’étant pas considérés comme des « utilisateurs puissants », impactant ainsi leur vitesse de connexion lors des périodes de fortes affluences sur le réseau. Pour le moment, Starlink précise que ce nouveau programme est pilote. Cela signifie que l’entreprise pourrait imposer les limitations citées précédemment à d’autres pays dans le cas où elle le juge utile pour le bien de son service d’interne satellitaire.

