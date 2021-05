Starlink : l’offre d’internet par satellite de Space X est disponible en France

Le service d’accès à internet par satellite de Space X, Starlink, est désormais officiellement disponible en France. Les citoyens résidents dans l’hexagone peuvent ainsi commander leur pack de départ et me recevoir dans les semaines à venir. Une solution intéressante, mais encore coûteuse, afin de disposer d’une connexion internet dans des zones encore mal desservies.

En février 2021, nous apprenions que le projet de réseau satellitaire Starlink avait obtenu les autorisations nécessaires afin d’utiliser deux plages de fréquences sur le territoire français. Désormais, le dispositif semble s’être concrétisé avec l’ouverture des commandes.

Starlink est disponible en France

Toujours en bêta, Starlink vient de commencer son déploiement en France en permettant aux consommateurs de commander leur pack de départ. En effet, il est nécessaire de disposer d’une parabole et du routeur Wi-Fi. La modique somme de ces deux dispositifs est de 499 euros + 59 euros de frais de livraison et de traitement, soit un total de 558 pour vous équiper. Des kits pour poser l’antenne satellite sur un mur ou un toit sont aussi disponibles en supplément. Outre ces frais, un abonnement mensuel sera requis afin de profiter du réseau internet satellitaire en illimité. Le montant de ce dernier s’élève à 99 euros par mois.

Lors de la phase de bêta, Starlink annonce un débit compris entre 50 et 150 Mbit/s en téléchargement et une latence de 20 à 40 ms. Le dispositif devrait cependant permettre de profiter d’une connexion similaire à la fibre optique lorsque l’ensemble des satellites seront déployés. La société précise ainsi « À mesure que nous lançons plus de satellites, installons plus de stations terrestres et améliorons notre logiciel de mise en réseau, la vitesse des données, la latence et la disponibilité s’amélioreront considérablement« . D’après de premiers retours clients au Canada, un client a réussi à atteindre un débit de 528 Mbit/s en téléchargement, 28 Mbit/s en envoi de données et une latence de 45 ms.

Si vous êtes intéressé, rendez-vous à cette adresse. Le site alerte cependant que « Starlink est actuellement disponible pour un nombre limité d’utilisateurs par zone de couverture. Les commandes seront traitées par ordre d’arrivée, selon le principe du « premier arrivé, premier servi » ». Ne tardez donc pas trop pour acquérir votre kit de départ.