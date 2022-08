OnePlus annonce le OnePlus 10T, un premier smartphone avec charge rapide 150 W

À l’occasion d’une conférence de lancement le mercredi 3 août 2022, OnePlus est venu officialiser le OnePlus 10T. Ce nouveau modèle haut de gamme vient ainsi proposer une alternative plus puissante, que ce soit au niveau des performances et de la charge rapide, par rapport au OnePlus 10 Pro. En effet, la puce Snapdragon 8+ Gen 1 et la charge rapide de 150 W sont de la partie.

La charge rapide 150 W, l’avantage stratégique pour le OnePlus 10T

Même si le OnePlus 10T présente plusieurs améliorations par rapport au OnePlus 10 Pro. Ce nouveau modèle dispose d’un point fort important, notamment face à la concurrence, de la charge rapide 150 W. Premier modèle embarquant cette puissance de charge en France, elle lui permet de faire passer la batterie de 4 800 mAh de 0 à 100 % en seulement 19 minutes. Afin de prolonger la durée de vie des cellules, le constructeur annonce la fonction Battery Health Engine, garantissant une capacité de batterie de 80 % après 1 600 cycles de charges, soit environ 4 années de recharge quotidienne.

Le deuxième gros changement : la présence d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1. Cette nouvelle génération succède ainsi à la Snapdragon 8 Gen 1 du OnePlus 10 Pro. Elle propose ainsi des performances revues à la hausse; une amélioration de l’efficacité énergétique et de la fréquence maximale du GPU ; ainsi qu’une consommation moins importante. Pour l’accompagner, 8 ou 16 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage sont de la partie. Au niveau de l’écran, le OnePlus 10T profite d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Du côté de la partie photo, la configuration est un peu plus légère que le OnePlus 10 Pro, se rapprochant ainsi de ce qu’on retrouve sur la gamme Nord. Le OnePlus 10T s’équipe ainsi d’un module photo avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 Mpx ; un ultra grand-angle de 8 Mpx ; et un macro de 2 Mpx. La caméra selfie est quant à elle de 16 Mpx.

Disponible en précommande dès le 11 août et commercialisé le 25 août, le OnePlus 10T est annoncé au prix de 729 € en France dans sa configuration 8/128 Go ; contre 829 € avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Un adaptateur secteur de 160 W est inclus dans la boite. Deux coloris sont proposés : Moonstone Black et Jade Green.