Snapdragon 8+ Gen 1 : la nouvelle puce haut de gamme pour smartphones Android officialisée

Qualcomm vient d’annoncer une nouvelle puce pour smartphones Android, axée sur le segment milieu de gamme : la Snapdragon 8+ Gen 1. Sans grande surprise, elle corrige plusieurs défauts de la Snapdragon 8 Gen 1, notamment au niveau des problèmes de chauffe, un gain de performances notable ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique. La puce milieu de gamme Snapdragon 7 Gen 1 a aussi été présentée par la firme américaine.

Les nouveautés de la Snapdragon 8 Gen+ 1

Pour commencer, nous apprenons que la puce Snapdragon 8 Gen+ 1 n’est plus fabriqué par Samsung, mais TSMC. Le fondeur profite notamment d’une meilleure réputation concernant ses processeurs 4 nm au niveau de l’efficacité et de la chauffe. Qualcomm annonce que le CPU et le GPU de ce SoC ont droit à un gain de vitesse pure de 10 % par rapport au Snapdragon 8 Gen 1.

Les versions améliorées des CPU Kryo et GPU Adreno offriraient plus précisément des performances supérieures de 30 % au niveau de l’efficacité énergétique, pour un gain allant jusqu’à 15 % sur l’efficacité énergétique globale des smartphones Android. Niveau puissance, la fréquence maximale du GPU est maintenant de 3,2 GHz, contre 2,995 GHz pour le 8 Gen 1.

Côté autonomie, la Snapdragon 8+ Gen 1 permettrait de disposer de 60 minutes en jeu ; 80 minutes en streaming ; 50 minutes sur les réseaux sociaux ; et 17 heures en lecture musicale, par rapport au 8 Gen 1. Le modem Snapdragon X65 profite aussi de quelques améliorations, permettant de gagner 25 minutes d’appel en 5G supplémentaire et 5 heures sans (Wi-Fi ou réseau traditionnel). Il propose des débits allant jusqu’à 10 Gb/s en 5G et 3,6 Gb/s en Wi-Fi 6 ou 6E.

Le reste de la Snapdragon 8+ Gen 1 est le même que sa prédécesseure : 7e génération du NPU Hexagon ; Sensing Hub ; ou encore ISP.

La Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm

Au passage, Qualcomm a dévoilé la toute nouvelle puce milieu de gamme Snapdragon 7 Gen 1. Gravé en 4 nm, ce SoC pour smartphones Android dispose d’un GPU Ardeno 20 % plus performant par rapport au Snapdragon 778G. La fluidité des jeux est aussi améliorée grâce à la présence de l’Adreno Frame Motion Engine sur la partie graphique, sans impact sur la consommation énergétique. Côté affichage, il est possible d’utiliser avec cette nouvelle génération des dalles Full HD+ avec taux de rafraichissement 144 Hz ou QHD+ 60 Hz.

Côté performances, elles sont 30 % supérieures au niveau de l’IA, une bonne nouvelle pour la partie photo pour le traitement de l’image. Le modem 5G est aussi plus efficace, le X62 permet en effet de proposer des débits allant jusqu’à 4,4 Gb/s sur ce réseau, mais aussi 3,6 Gb/s en Wi-Fi 6E. Le Bluetooth 5.3 est de la partie. Côté photo, les smartphones Android pourront prendre en charge des capteurs photo allant jusqu’à 200 Mpx grâce à cette puce Snapdragon 7 Gen 1. Un triple ISP est présent pour permettre l’utilisation de trois capteurs photo en même temps pour confectionner un seul cliché. La partie vidéo offre la possibilité de filmer en 4K HDR+.