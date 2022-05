Ultenic K10 : un Airfryer connecté avec Alexa et Google Assistant

Le concept du Airfryer remonte il y a quelques années avec SEB et sa friteuse sans huile. Il s’est ensuite beaucoup amélioré et désormais nous vient d’Asie ou des Etats Unis, la ou la nourriture frite est abondante. Le concept est simple, offrir les même performances qu’une friteuse, mais sans aucun ajout d’huile. Le but ne va pas être de tester le principe de la friteuse à air mais de découvrir la premiere version connectée que nous testons. La K10 de la marque Ultenic.

Présentation du Ultenic K10

La friteuse à air connectée mesure 30 cm x 26.49 cm x 30.5 cm et pèse 4.09 kg. Un appareil compact dont le rangement sera facile et que vous pourrez facilement laisser sur votre plan de travail. Sur le dessus, vous retrouverez le panneau de contrôle de la friteuse Ultenic K10 avec les boutons « + » ou « – » pour les réglages de la température ou du temps de chauffe. Ainsi que 11 programmes prédéfinis pour les principaux aliments que nous avons coutume de préparer avec : Frites, Ailes de poulet, Steak, Crevette, Poissons, Oignons, Pizza, Bacon, Cuisson, Pain (ou gateaux), Légumes.

L’application Ultenic

L’application est certainement le point le plus différenciant de ce airfryer. Elle est assez simple a mettre en place, on crée un compte (oui encore…), on branche la machine, clic sur ajouter un appareil et c’est bon ! Elle permet énormément de choses qui sont soit disponibles sur l’écran tactile de la friteuse mais aussi qui ne le sont pas. On va pouvoir lancer tous les programmes déjà définis et vus au dessus. Mais également préchauffer la dernière ou garder au chaud vos aliments. Mais là où l’app se rend vraiment utile, c’est avec la possibilité de programmer à l’avance son fonctionnement. Imaginez, vous sortez des aliments du congélateur à 10h, voulez les laisser décongeler 2h avant de les manger à midi, aucun soucis, tout se fera tout seul et l’odeur vous alertera que le repas est prêt. Une notification vous préviendra aussi bien évidemment.

Un autre point à noter pour l’app, un cahier de recette est disponible, en français, pour cuisiner avec le air fryer Ultenic.

Alexa et Google Home

La friteuse est vendue comme compatible avec Alexa et c’est le cas. Mais, …, uniquement en anglais. En français, il sera uniquement possible de l’allumer ou de l’éteindre, ce qui est parfaitement inutile car ce n’active pas la cuisson. Alors si votre Alexa ou Google Assistant est en anglais aucun soucis, mais si ces derniers sont en Français, oubliez la compatibilité avec.

Que penser du Ultenic K10 ?

La Friteuse sans Huile Ultenic K10, ne se différencie pas par son fonctionnement, qui est très similaire à la concurrence. Une bonne friteuse à air, qui fonctionne efficacement et cuira rapidement vos aliments. Son point de différenciation va surtout être sa connectivité. Bon point pour l’app en français, bonus pour les recettes dans l’app. Au final, on utilise principalement l’app pour programmer le airfryer car c’est plus convenient, donc cette connectivité est une bonne chose. Point négatif pour Alexa qui n’est pas compatible en Francais. Pour 100€ en période de promotion (159€ normalement), c’est une bonne affaire, une bonne friteuse avec un coté connecté pratique.