Ecovacs annonce les Deebot T10 : des aspirateurs robots encore plus intelligents

Ecovacs vient de dévoiler de nouveaux modèles d’aspirateurs robots, plus précisément les Deebot T10, Deebot T10 Plus et Deebot T10 Turbo. Avec ces trois modèles, la marque chinoise vient proposer des modèles encore plus intelligents que les générations précédentes, avec notamment une nouvelle technologie d’intelligence artificielle, un assistant vocal ou encore une caméra de navigation et de surveillance.

Les trois modèles d’Ecovacs Deebot T10

Après l’annonce des Deebot X1 en mars 2022, Ecovacs est de retour avec une nouvelle génération de robots aspirateurs : les Deebot T10. Par rapport à la génération précédente, le constructeur annonce tout d’abord avoir intégré la technologie IA AIVI ainsi que des caméras 3D améliorant la détection des obstacles sur tous les modèles, soit le T10, le T10 Plus et le T10 Turbo.

À l’intérieur de ces nouveaux aspirateurs robots, nous retrouvons une puce Horizon Sunrise 3 avec une IA intégrée 16 fois supérieure à la génération précédente. Grâce à ce composant, les Deebot T10 peuvent effectuer une reconnaissance d’image 20 fois plus rapide. Ainsi, la précision du système de cartographie et navigation TrueMapping 2.0 a été grandement améliorée.

Une caméra HD Starlight 960P est ensuite présente à l’avant pour aider ces assistants ménagers à se déplacer dans des environnements à faible luminosité, mais aussi permettre d’effectuer des appels vidéos pour voir ce qu’il se passe chez vous. Un assistant vocal maison nommé Yiko permettra ensuite de commander les robots à distance grâce à trois micros. Pour cela, il suffira d’interpeller les aspirateurs robots en disant « OK Yiko » et votre requête par la suite.

Au niveau du nettoyage, les trois modèles ne sont pas logés à la même enseigne, à l’exception de la présence de deux brosses latérales et une brosse principale flexible et d’une puissance d’aspiration de 3 000 Pa. En effet, les Ecovacs Deebot T10 ne profitent pas du même système de nettoyage humide. Les T10 et T10 Plus ont droit à une serpillère avec une forme de plaque variant 600 fois par minute et du système OZMO Pro 3.0 ; contre deux serpillières rotatives et à la technologie OZMO Turbo (180 tours/minute) pour le Deebot T10 Turbo.

Les différents modèles se différencient aussi de par leur station. Le Deebot T10 d’Ecovacs a droit à une station classique permettant de charger le robot aspirateur ; le Deebot T10 Plus a droit à une station de vidage automatique des poussières ; et le Deebot T10 Plus peut en plus de cela récupérer l’eau sale et la remplacer par de l’eau propre, mais aussi nettoyer et sécher les deux serpillères.

Disponibilité et prix des nouveaux aspirateurs robots

Dès le 31 mai 2022, les internautes pourront recevoir l’Ecovacs Deebot T10 chez eux. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le site officiel de la marque, mais aussi Amazon, à un prix de vente de 699 €. Pour le Deebot T10 Plus, il faudra patienter jusqu’au 5 juin et débourser 899 € ; contre 1 099 € pour le Deebot T10 Turbo, disponible dès le 21 juillet.

