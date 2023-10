Test – Yeedi Cube : Dites adieu aux corvées de ménage

Yeedi est une marque que vous devez commencer à connaître. En effet, ces derniers temps, la marque chinoise essaie de s’implanter en Europe. Nous avons déjà pu vous présenter certains robots de la marque, comme le Vac 2 Pro. Aujourd’hui c’est le Yeedi Cube que nous vous présentons. Un robot polyvalent, livré avec une base de recharge faisant également office de base de vidage des poussières et des eaux usées.

Unboxing

Ce gros carton embarque tout le nécessaire pour une installation facile et rapide. Le premier embarque le robot, avec les accessoires qui l’accompagnent. À savoir deux petites brosses qui viendront se loger sur l’avant du robot. Le second carton est donc tout logiquement pour la base. Cette dernière est assez bien faite et embarque de nombreuses technologies innovantes, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Le seul petit bémol qu’il est important de noter, c’est l’absence d’accessoires de remplacement. En effet, il faudra passer à la caisse pour acheter d’autres brosses ou d’autres sacs d’aspirateur (pour la récupération des poussières de la base).

Design robot et base

Ce Yeedi Cube arbore un design classique, mais efficace. Les finitions sont très bonnes et le rendu global donne une très bonne impression de qualité. Sous le dessous du robot, nous retrouvons la brosse rotative ainsi que les deux petites brosses à l’avant. Des capteurs sont également présents, dont notamment le détecteur antichute ainsi que le capteur de tapis. Ce dernier permettra de lever la serpillère afin d’éviter de mouiller vos tapis. Sur les côtés, les capteurs laser aideront à la navigation et à la détection de votre habitat. Le gros avantage réside dans l’absence d’une grosse caméra sur la partie supérieure. Sur la partie supérieure, nous retrouvons le réservoir d’eau propre de 1 litre. Ce dernier dispose d’une petite anse pour faciliter son transport lors du remplissage.

La station de vidage est ici assez proéminente. Et pour cause, elle dispose de deux bacs de vidage. Le premier, dans lequel un sac est préinstallé, s’occupera de récupérer les poussières aspirées par le robot. Le second sera utilisé pour accueillir l’eau usée du Yeedi Cube. Un troisième avec de l’eau propre aurait été appréciable, pour éviter de remplir régulièrement le réservoir assez petit du robot

. Afin d’emmener le robot dans sa base sans soucis, une petite rampe est présente. Cette dernière est bien faite et le passage pour les roues est fait dans un matériau rugueux, pour éviter tout problème de glissements. La raclette bleue se lève et s’abaisse seul et permet le séchage et le lavage de la lingette après un nettoyage. Pratique pour éviter d’avoir à nettoyer manuellement la lingette après chaque passage du Yeedi Cube. Attention toute fois, il sera malgré tout nécessaire de nettoyer de temps en temps manuellement cette dernière.

Utilisation et fonctionnalités

La brosse principale, fait d’un mélange de plastiques, nylon et caoutchouc, dispose de deux petites barres en fer évitant un emmêlement des cheveux. Et dans les faits, même si certains peuvent se montrer récalcitrant, la majorité des cheveux ou des poils ne reste pas bloqué dans la brosse principale. Les deux petites brosses latérales, elles, s’occuperont de ramener les poussières vers la principale. Les roues, d’une taille assez classique, n’ont eu aucun soucis chez moi, seul un blocage est à recenser pour le moment. Ce dernier était lié au pied de mon séchoir à linge.

La serpillère est plutôt efficace comparés aux robots similaires que j’ai pu avoir entre les mains. En cause, un moteur permettant de faire vibrer la lingette microfibre pas moins de 2500 fois par minute. Le résultat du nettoyage est plutôt bon, même si des tâches récalcitrante et sèche pourront avoir un peu plus de mal à partir. Pour les poussières et le reste, vous pourrez compter sur une force d’aspiration de 5100 Pa. Une puissance qui le place dans la moyenne haute des aspirateurs concurrents de cette gamme.

Pour lancer le nettoyage, deux options s’offrent à vous. La première, peu pratique, peut se faire via les boutons présents directement sur le robot. Sinon, en téléchargeant l’application (disponible sur Android et iOS). Cette dernière option permet d’offrir de nombreuses fonctionnalités, que nous allons vous lister ici. Dans un premier temps, il faudra cartographier votre logement. Ensuite, vous aurez la possibilité de choisir comment le nettoyer. Aspiration et serpillère ou seulement aspiration. Le débit d’eau et la puissance d’aspiration sont également paramétrables.

Côté station, vous pourrez manuellement lancer le vidage des poussières, le lavage de la lingette ou encore le séchage de cette dernière. Bien entendu, ces actions sont faites de manière automatique à chaque fin de nettoyage. Le nettoyage spécifique est aussi présent, vous permettant de nettoyer seulement quelques pièces. Pour finir, l’application vous permettra de gérer l’état de vos accessoires, afin d’avoir un état des lieux en temps réel.

Le nettoyage est plutôt efficace, que ce soit en aspiration ou en lavage. Le seul petit bémol à noter dans mon logement est le passage dans les endroits un peu compliqués. Dans ma cuisine par exemple, le robot ne passera pas parfaitement sous tous les meubles. En cause, le lave-vaisselle qui dépasse un peu plus que les autres meubles et qui perturbe un peu le robot. Ci-dessous un exemple de lavage où l’on peut voir le petit souci, mais également l’efficacité du nettoyage.

Conclusion

Le Yeedi Cube réussi presque le tour de force de proposer un robot aspirateur parfait. Quelques petites ombres au tableau sont à noter, même si dans la globalité, nous sommes en présence d’un robot de très bonne qualité. Il y a, pour moi, deux petites choses qui sont à mentionner. Premièrement, l’absence d’un réservoir d’eau propre dans la base est un peu dommage, même si le remplissage sur le robot directement se fait relativement bien. Le deuxième point noir à noter et le guidage en lui-même. Comme mentionné plus tôt, ce dernier pourrait être amélioré afin d’optimiser la découverte des pièces un peu complexes. Cependant, le lavage ainsi que l’aspiration sont plutôt efficaces. Le nettoyage des eaux usées ainsi que le changement du sac à poussières se font ultra simplement.

Côté tarif, comptez 560€ (après réduction) sur Amazon pour vous offrir ce Yeedi Cube. Un tarif relativement correct pour un robot complet et performant.

Produit disponible sur yeedi Cube Robot aspirateur Laveur avec Station de Nettoyage multifonctionnelle, Lavage Automatique/Séchage Automatique, Succion 5100 Pa, avec Évitement Actif d'obstacles/Commande Vocale/APP

Voir l'offre 699,99 €