TEST – Proscenic F20 : Un nettoyage efficace et rapide

Avant tout, il faut savoir que c’est le premier appareil de ce genre que j’ai entre les mains. Ce Proscenic F20 est un aspirateur laveur sans fil. Disposant de deux réservoirs (un d’eau propre, l’autre d’eau usée), son utilisation vous simplifie la vie en disant au revoir aux aspirateurs traditionnels ainsi qu’au fastidieux lavage à la serpillère. Doté d’un bel écran LED, que vaut-il à l’utilisation ? Éléments de réponse tout au long de cet article.

Notre avis en bref sur le Proscenic F20

Avec une puissance d’aspiration de 15 kPa, le nettoyage est vraiment efficace. De plus, le fait de combiner l’aspiration ainsi que le nettoyage à l’eau est tellement pratique. Avec quatre modes de nettoyage disponibles (automatique, max, stérilisation et absorption d’eau), il sera facile de s’attaquer à des tâches simples comme à de plus coriaces. La manipulation de ce Proscenic F20 est très simple à appréhender. Notamment, car ce dernier avance tout seul, grâce à un mécanisme d’entrainement automatique des roues. Avant de passer par la case vidage des deux bacs (eau sale et eau propre), vous aurez largement le temps de nettoyer l’ensemble de votre logement. Pour rappel, avec 1L dans chaque bac, le F20 trône parmi les meilleurs à ce niveau-là sur le marché.

Fiche technique

Autonomie 45 minutes Aspiration sur tapis Oui Base De recharge Serpillière Oui, rotative Capacité bac eau et poussières 1L Poids 5 kg Couleur Gris Foncé Niveau de bruit 73 décibels Prix 399€

Unboxing du Proscenic F20

Le contenu du packaging de ce Proscenic F20 est à mettre en avant. En effet, ce dernier est bien fourni. Pour commencer, nous retrouvons la base de recharge avec tous les emplacements nécessaires. Viendra se loger dedans une brosse de remplacement, la batterie amovible ou encore la brosse permettant de nettoyer le bac d’eau sale. Nous retrouverons également une solution de nettoyage des sols. Le fait que la batterie soit amovible permet de charger une batterie directement sur la base tout en utilisant l’aspirateur avec une seconde batterie (non incluse) et ainsi augmenter l’autonomie (de 45 minutes par batterie).

Installation et Facilité d’utilisation du Proscenic F20

Après avoir installé le Proscenic F20 sur sa base, il vous suffira de finaliser le tout en connectant le manche au reste du corps. Ce dernier intègre les boutons permettant d’allumer le robot, de changer de mode ou encore de lancer le nettoyage du robot quand il est sur sa base. À noter que le nettoyage permet de sécher la brosse ainsi que de nettoyer les potentielles bactéries présentes grâce à l’utilisation d’une lampe UV. Pour le reste, il vous suffira de remplir le réservoir d’eau propre, et vous pourrez commencer à nettoyer. Attention toute fois, pensez à nettoyer de manière régulière le réservoir d’eau sale afin d’éviter les odeurs nauséabondes, et surtout, pensez à activer la désinfection après chaque utilisation. Cette dernière permet d’empêcher le développement des germes et des moisissures, notamment grâce à l’utilisation d’eau électrolysée.

Le remplacement des pièces (ou le nettoyage) se fait de manière simple et rapide. Que ce soit les deux bacs à eaux, le filtre ou encore la brosse, c’est à la portée de tous. N’oubliez donc pas de nettoyer et / ou de remplacer ces dernières de manière assez régulière afin de conserver un nettoyage optimal grâce à ce Proscenic F20.

Performance et Efficacité du Proscenic F20

Avec une puissance d’aspiration allant jusqu’à 15 kPa, ce Proscenic F20 n’aura pas de soucis pour aspirer les différentes saletés. J’ai pu tester seulement sur du carrelage chez moi, et l’efficacité est excellente. Que ce soit des miettes, des liquides, des cheveux ou encore de la terre, cet aspirateur fera ce qu’on lui demande : nettoyer. Les décibels sont assez élevés, sans être ultra gênant non plus, avec un niveau de 76 dB. De plus, un mode absorption d’eau est présent, pratique pour nettoyer après avoir renverser un verre par exemple. Ce dernier fonctionne d’ailleurs très bien.

Fonctionnalités supplémentaires

L’application Proscenic, disponible sur le Play Store et l’App Store, permet d’avoir une vue d’ensemble sur l’état du robot. Il sera possible de visualiser le niveau de batterie, et l’état d’utilisation des différents composants. Ainsi, il saura possible de changer le filtre ou encore la brosse à rouleau au bon moment. Il sera également possible de lancer le nettoyage ainsi que la stérilisation à distance, grâce à la connectivité wifi présente dans ce Proscenic F20.

Conclusion : Que vaut le Proscenic F20 ?

Proscenic a réussi à proposer un aspirateur à un tarif correct pour un objet de ce calibre. Les finitions sont relativement bien finies, et l’impression globale de ce F20 est plutôt bonne. Les performances sont largement à la hauteur et c’est un réel bonheur que de nettoyer rapidement les petites tâches du quotidien. Bien entendu, un nettoyage plus poussé est également possible et se fera de manière plus agréable qu’avec un aspirateur classique ainsi qu’une serpillère. L’autonomie est plus que correcte et la possibilité de changer de batterie permet d’éteindre significativement la durée de nettoyage si votre maison/appartement en a la nécessitée.

