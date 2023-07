H2 MEET 2023 promet décollage fulgurant pour l’industrie de l’hydrogène en Corée

Le Comité d’Organisation de H2 MEET a annoncé ses projets d’accueillir H2 MEET 2023, la plus grande exposition industrielle de l’hydrogène en Corée, à Goyang du 13 au 15 septembre.

Une évolution vers un événement international

H2 MEET, acteur engagé dans la construction d’un écosystème industriel depuis 2020, revitalise l’industrie de l’hydrogène coréenne pour en faire un secteur d’activité florissant. L’initiative, qui a débuté sous le nom de Hydrogen Mobility + Show, est devenue un rendez-vous incontournable de l’industrie internationale de l’hydrogène après son succès grandissant.

La dernière édition de H2 MEET, qui a accueilli 241 entreprises de 11 pays et plus de 30 000 visiteurs, a vu la participation de grandes nations leaders de l’industrie de l’hydrogène, telles que le Canada, l’Australie, la France, les États-Unis, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Chine et les Pays-Bas.

Une plateforme de collaboration internationale

Le Comité a innové en proposant la « Country Day » où les pays leaders de l’hydrogène ont partagé des informations sur leurs politiques et technologies associées. De plus, le Comité a organisé le « H2 Innovation Award » ainsi que des forums créant des opportunités pour une collaboration internationale. De nombreuses entités, des géants de l’industrie aux start-ups, ont ainsi l’opportunité de présenter leurs produits et technologies.

Plusieurs collaborations internationales ont été rendues possibles grâce à cet événement. Plus de 30 protocoles d’accord (MOU) ont été signés avec des leaders de l’industrie de l’hydrogène tels que Hyundai Motor Group, POSCO, SK E&S, le gouvernement d’Australie-Occidentale, Samjung E&C, Panasia, Vincennes et Lightbridge.

L’expansion de l’événement en 2023

Avec une participation mondiale en constante augmentation, le Comité prévoit une extension de H2 MEET 2023. Avec un éventail d’événements et de potentialités d’affaires, l’objectif ultime du Comité est de contribuer à la création d’une société à faible émission de carbone et respectueuse de l’environnement.

H2 MEET 2023 sera co-localisée avec « K-Battery Show 2023« , une exposition de matériaux et de pièces de batteries secondaires. Nul doute que cet événement sera un tremplin majeur pour l’industrie de l’hydrogène. Vous ne voulez pas manquer ça ! Faites-nous part de vos réactions ou partagez cet article avec vos contacts.