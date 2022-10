Le plus grand salon Hydrogène de retour en 2023 en Corée du Sud

Le comité d’organisation H2 MEET (Mobility Energy Environment Technology) a annoncé qu’il organisera le H2 MEET 2023 à KINTEX, en Corée du Sud, du 13 au 15 septembre au 2023. Cette annonce fait suite à l’organisation de 2022 qui a été une réussite et qui montre comment les technologies autour de l’hydrogène ont un beau futur.

Cet événement mondial réunira à la fois des grandes et des PME de l’ensemble de l’industrie de l’hydrogène, qui comprend les domaines de la production de H2, du stockage et de la distribution de H2 et de l’utilisation de H2. Les candidatures au H2 MEET 2023 seront ouvertes du 1er novembre au 30 juin 2023, et les exposants qui souhaitent participer peuvent soumettre leur candidature sur le site officiel du H2 MEET.

Le comité d’organisation a confirmé que le processus de candidature commencera tôt en tenant compte de l’intérêt exprimé à l’échelle mondiale ainsi qu’en réponse aux demandes des entreprises participantes en 2022 qui ont exprimé leur intention de participer à nouveau. Nous préparerons le prochain H2 MEET pour qu’il soit meilleur que le précédent en favorisant davantage la coopération internationale et surtout ; soutenant activement toutes les entreprises participantes à H2 MEET pour faire progresser l’industrie mondiale de l’hydrogène.

Le comité d’organisation offrira une réduction sur les frais d’inscription pour les inscriptions anticipées, ainsi qu’une priorité pour la sélection du lieu, etc. Pour plus de détails, veuillez visiter le site Web officiel de H2 MEET.

Retour sur H2 MEET 2022

Le H2 MEET 2022 s’est tenu en septembre dernier avec 241 entreprises de 16 pays du monde entier et un total cumulé d’environ 30 000 visiteurs. Le H2 MEET s’est imposé comme le plus grand salon industriel de l’hydrogène en Corée et est sans conteste le plus grand au monde. Nous avons assisté au salon et avons fait de belles découvertes.

En raison des restrictions liées à la COVID-19 dans le monde se réduisants, la participation d’entreprises et d’institutions étrangères telles que celles du Canada, du Royaume-Uni, d’Australie et des Pays-Bas a considérablement augmenté. De plus, les délégations liées à l’hydrogène et les conférenciers représentant divers pays ont également augmenté.

Un représentant de l’ambassade du Canada en Corée aurait déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits du résultat du pavillon canadien. Nous prévoyons d’augmenter la taille de notre délégation l’année prochaine. La Corée du Sud joue un rôle crucial dans le domaine de l’hydrogène, et nous souhaitons garder un œil attentif sur ce marché. » Le Canada a été sélectionné comme « invité d’honneur » du H2 MEET 2022 pour sa participation active.

Les conférences internationales, les séminaires et les meetings préparés par le comité d’organisation ont reçu des réponses extrêmement positives de la part des participants et des participants. En conséquence, le comité d’organisation s’attend à une participation plus globale. H2 MEET vise à être une plate-forme commerciale de premier plan reliant la chaîne de valeur de l’industrie mondiale de l’hydrogène à un certain nombre d’entreprises et d’institutions coréennes et internationales.