COMEUP 2024 : comment la Corée du Sud accueille et accélère les startups !

Le salon COMEUP 2024, au COEX de Séoul, a renforcé sa position clé dans le monde des startups. Sous le thème “Innovation Beyond Borders”, il a réuni entrepreneurs, investisseurs et leaders technologiques pour promouvoir des solutions novatrices et durables. Événement majeur, il a dévoilé des innovations dans la santé, la technologie de pointe et la durabilité. PLUS qu’un salon, COMEUP sert de plateforme pour les startups visant le marché international. Présents depuis 2022, retrouvez notre article !

COMEUP 2024 : Une plateforme mondiale d’innovation et de collaboration

Le COMEUP 2024, organisé au COEX de Séoul, a dépassé toutes les attentes en confirmant son statut de hub international pour les startups. Avec plus de 45 pays représentés et une participation accrue des startups étrangères, cet événement s’est imposé comme un catalyseur pour l’innovation mondiale.

D’après l’organisateur du salon, Josh Choi :

“Nous avons reçu plus de demandes de participation cette année, et le choix du COEX nous a permis d’accueillir davantage d’entreprises et de programmes.”

Un écosystème en expansion

Cette édition a attiré 60 000 visites en deux jours, montrant ainsi la résilience et l’attractivité du salon malgré des défis politiques locaux. L’espace d’exposition élargi a permis d’intégrer de nouvelles initiatives, telles que :

L’innovation au-delà des frontières

L’un des points marquants de cette édition a été la diversité des profils et des solutions présentées. En combinant des acteurs locaux et internationaux, COMEUP 2024 a réussi à créer un environnement propice aux échanges d’idées, au développement de technologies de pointe et à l’émergence de partenariats transnationaux.

L’objectif est clair : faire de la Corée du Sud le tremplin idéal pour les startups étrangères souhaitant s’implanter en Asie et rayonner à l’échelle mondiale. Comme l’expliquait Josh Choi :

“Nous voulons offrir aux startups étrangères une plateforme solide pour s’intégrer et réussir, avec des programmes adaptés et des opportunités concrètes.”

COMEUP 2024 est plus qu’un simple salon. C’est le reflet d’une ambition globale où les frontières s’effacent pour laisser place à un futur commun, porté par l’innovation.

Les finalistes du Global Media Pick Award : des innovations concrètes pour un futur durable

Lors de COMEUP 2024, les Global Media Pick Awards ont mis en lumière des startups exceptionnelles. Ainsi choisies par plusieurs médias internationaux et organisés en partenariat avec Aving News. Cette distinction vise à récompenser les innovations les plus prometteuses, capables d’avoir un impact mondial dans leurs secteurs respectifs.

Le Café Du Geek, partenaire de cet événement, a sélectionné trois startups remarquables qui se démarquent par leurs solutions concrètes et leur potentiel de croissance.

Foretell My Health : révolutionner le dépistage du cancer grâce à l’IA

La startup coréenne Foretell My Health propose une avancée majeure dans le dépistage précoce du cancer. Leur technologie repose sur l’analyse des plaquettes sanguines via une plateforme d’intelligence artificielle. Elle est capable de détecter plusieurs types de cancers. Leur solution PCR pour le cancer de l’ovaire, utilisant uniquement un échantillon de sang, est déjà une innovation de rupture.

Leur ambition est d’élargir cette plateforme pour la rendre accessible à tous, avec uniquement un rapport technique provenant d’un laboratoire. Foretell My Health prévoit :

Une expansion en Asie dès cette année .

. Le lancement de ses essais cliniques début 2025.

Une avancée qui pourrait démocratiser la surveillance médicale à l’échelle mondiale, facilitant un diagnostic précoce et précis.

NSS Water : l’avenir de la gestion durable de l’eau

Venue de Suède, NSS Water propose une solution innovante pour le traitement de l’eau grâce à sa technologie de distillation membranaire. Contrairement aux systèmes traditionnels à grande échelle basés sur des filtres, cette solution se distingue par :

Un coût de maintenance réduit .

. Une performance équivalente aux solutions concurrentes déjà disponibles sur le marché.

Avec un produit déjà commercialisé, NSS Water compte accélérer sa croissance en Corée du Sud en y ouvrant un bureau local et en formant une équipe dédiée. Une stratégie qui répond aux besoins croissants en technologies durables dans l’industrie coréenne des semi-conducteurs et autres secteurs industriels.

AEACBio : transformer les déchets en source de nutrition

La startup coréenne AEACBio adopte une approche écologique et innovante en transformant les peaux de grains de café – habituellement considérées comme des déchets – en poudre protéinée contenant 30 % de protéines. Une solution qui allie durabilité et nutrition, avec des applications prometteuses pour les industries agroalimentaires.

Les points clés de leur démarche :

Une matière première importée d’Afrique , sans contrainte liée au type de café.

, sans contrainte liée au type de café. Une réduction de l’impact environnemental grâce à la valorisation des déchets.

grâce à la valorisation des déchets. Une cible prioritaire sur les marchés africains et européens.

Actuellement en phase finale de recherche, AEACBio illustre parfaitement l’alliance entre innovation durable et modèle économique circulaire.

Ces trois startups, sélectionnées par Le Café Du Geek, incarnent l’esprit de COMEUP 2024 : innover pour un futur durable. Qu’il s’agisse de santé, de gestion des ressources ou de réduction des déchets, ces solutions démontrent comment la technologie et l’entrepreneuriat peuvent repousser les frontières pour répondre aux défis mondiaux.

Pourquoi la Corée est-elle incontournable pour les startups internationales ?

La Corée du Sud est devenue une destination incontournable pour les startups du monde entier. Avec son écosystème technologique avancé, ses programmes d’accompagnement et sa position stratégique en Asie, elle offre un cadre idéal pour tester, développer et réussir sur de nouveaux marchés.

En Corée, les secteurs comme l’IA, les deep techs ou la santé numérique sont en pleine croissance. C’est un marché exigeant, mais réussir ici signifie valider son modèle à l’international. Comme le résume Carlos El-KIK, fondateur d’AiMA Beyond AI :

“If you succeed in Korea, you succeed everywhere.”

Pour les startups étrangères, des programmes concrets facilitent leur arrivée et leur croissance. Le K-Startup Grand Challenge (KSGC), financé par le gouvernement, propose du mentoring, des financements jusqu’à 150 000 USD et un accès aux investisseurs coréens.

De son côté, le Global Startup Center (GSC) accompagne les entrepreneurs à chaque étape :

Espaces de coworking gratuits et assistance administrative.

et assistance administrative. Programmes comme OASIS pour simplifier l’obtention de visas startup.

pour simplifier l’obtention de visas startup. Opportunités de networking avec des acteurs locaux et internationaux.

La Corée est aussi un pont vers l’Asie. Son emplacement stratégique facilite l’expansion vers des marchés comme la Chine, le Japon ou les pays de l’ASEAN. Avec des consommateurs ouverts aux innovations et des collaborations possibles avec des géants comme Samsung ou Hyundai, c’est une opportunité unique pour les startups qui souhaitent passer à l’échelle mondiale.

COMEUP 2024 l’a démontré : la Corée n’est pas seulement un marché local, c’est une rampe de lancement pour les startups ambitieuses.

Des programmes concrets pour accompagner les startups étrangères

Pour permettre aux startups étrangères de s’implanter en Corée du Sud et réussir leur expansion en Asie, plusieurs programmes structurés et complets ont été développés. Ils allient soutien financier, mentoring et opportunités de networking pour offrir aux entrepreneurs internationaux un environnement favorable à leur croissance.

Le K-Startup Grand Challenge (KSGC)

Le K-Startup Grand Challenge, initiative phare soutenue par le gouvernement coréen, vise à attirer des startups prometteuses du monde entier en leur offrant les ressources nécessaires pour se développer.

Ce que propose le KSGC :

Financement attractif : jusqu’à 150 000 USD pour les startups finalistes, sous forme de subventions.

: jusqu’à pour les startups finalistes, sous forme de subventions. Accélération intensive : un programme d’une durée de 3 à 6 mois , incluant : Des sessions de mentorat avec des experts coréens et internationaux. Des workshops pour peaufiner les stratégies commerciales et technologiques. Une mise en réseau directe avec des investisseurs et des grandes entreprises coréennes.

: un programme d’une durée de , incluant : Accès au marché asiatique : le programme facilite les partenariats et permet aux startups d’adapter leur produit aux spécificités du marché coréen, considéré comme un excellent tremplin vers le reste de l’Asie.

Ce programme est particulièrement intéressant pour les startups cherchant à valider leur modèle dans un écosystème technologique avancé tout en bénéficiant d’un soutien financier significatif.

Le Global Startup Center (GSC)

Le Global Startup Center est un programme d’accompagnement, spécialement conçu pour répondre aux besoins pratiques des startups étrangères qui souhaitent s’établir en Corée du Sud.

Les services offerts par le GSC :

Espaces de travail gratuits : des bureaux équipés sont mis à disposition dans des incubateurs de pointe comme le Pangyo Techno Valley , souvent surnommé la « Silicon Valley coréenne ».

: des bureaux équipés sont mis à disposition dans des incubateurs de pointe comme le , souvent surnommé la « Silicon Valley coréenne ». Programme OASIS : un dispositif complet pour faciliter l’obtention des visas startup nécessaires (D-8-4 ou D-10-2). OASIS 4 : un programme de formation pour familiariser les startups étrangères avec l’écosystème entrepreneurial coréen. OASIS 5 : mentoring et conseils personnalisés pour réussir la transition. OASIS 8 : assistance administrative pour l’enregistrement légal des entreprises en Corée.

: un dispositif complet pour faciliter l’obtention des visas startup nécessaires (D-8-4 ou D-10-2). Networking structuré : Rencontres mensuelles avec des entrepreneurs, investisseurs et représentants d’entreprises locales. Événements de matchmaking pour faciliter les collaborations commerciales et technologiques.

:

Le GSC aide les startups étrangères à s’implanter en les guidant et offrant un accès à un réseau d’acteurs clés.

Programmes d’incubation et d’accélération locaux

Outre les initiatives nationales, plusieurs incubateurs et accélérateurs privés en Corée proposent des programmes adaptés aux startups internationales :

Korea Innovation Center (KIC) : un réseau international qui aide les startups étrangères à établir des partenariats avec des entreprises coréennes.

: un réseau international qui aide les startups étrangères à établir des partenariats avec des entreprises coréennes. Techstars Korea et SparkLabs : programmes d’accélération de renommée mondiale, offrant mentoring, investissements et accès aux marchés locaux.

et : programmes d’accélération de renommée mondiale, offrant mentoring, investissements et accès aux marchés locaux. TIPS (Tech Incubator Program for Startups) : un programme public-privé qui associe des financements gouvernementaux à des investissements privés pour soutenir les startups technologiques prometteuses.

Pourquoi ces programmes font la différence ?

Ces dispositifs ne se contentent pas de fournir un financement ou un bureau, ils accompagnent les startups dans toutes les étapes clés de leur développement :

Validation de marché grâce à des connexions avec des entreprises et consommateurs coréens.

grâce à des connexions avec des entreprises et consommateurs coréens. Adaptation culturelle et administrative pour une intégration réussie.

pour une intégration réussie. Visibilité internationale avec des événements comme COMEUP, où les startups peuvent se faire remarquer par des investisseurs et partenaires du monde entier.

L’organisateur du salon COMEUP, Josh Choi, insiste sur cet aspect :

“Ces programmes permettent aux startups étrangères de construire des bases solides en Corée, mais surtout d’accéder à tout le marché asiatique grâce à des partenaires locaux.”

La Corée du Sud, grâce à ses programmes ambitieux, devient un écosystème d’accueil idéal pour les startups étrangères cherchant à se développer rapidement tout en minimisant les barrières d’entrée.

Conclusion : COMEUP 2024, un catalyseur d’innovation mondiale

Le COMEUP 2024 s’est affirmé comme un événement incontournable pour les startups et l’innovation mondiale. En réunissant des entrepreneurs, investisseurs et leaders technologiques de 45 pays, cette édition a su créer un espace propice aux échanges et aux opportunités concrètes.

La diversité des projets, des solutions technologiques aux initiatives durables, montre la capacité du salon à connecter les écosystèmes. Et que ce soit locaux et internationaux ! Grâce au K-Startup Grand Challenge et au soutien du Global Startup Center, la Corée du Sud attire et accompagne les startups vers le succès.

Cette édition confirme que COMEUP n’est pas qu’un événement : c’est un véritable accélérateur de collaborations et d’innovations, offrant aux startups les clés pour grandir et s’imposer sur la scène mondiale (voir notre article). Une promesse tenue pour un futur résolument tourné vers l’international. Voir le site officiel de COMEUP.