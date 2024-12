COMEUP 2024 : L’Effervescence d’une innovation sans frontières en Corée !

Bienvenue dans le monde en effervescence des startups coréennes ! L’événement phare de l’année, COMEUP 2024, a récemment fermé ses portes. Le Korea Startup Forum (KSF), présidé par Sangwoo Han, a organisé l’événement. Il s’est déroulé sur deux jours intenses. Des rencontres dynamiques et des innovations ont marqué ces journées. Cette année, la technologie et l’entrepreneuriat ont franchi les frontières avec le thème « Innovation Beyond Borders ». Il a amené des startups de 45 pays à se rassembler à COEX, Séoul.

Les faits marquants de COMEUP 2024

La cérémonie d’ouverture de COMEUP 2024, qui s’est tenue le 11 décembre, a vu les discours remarquables de Chan Yoon, CEO d’EverEx, et de Sina Albanese, CEO de Koralo. Par la suite, l’événement a continué de surprendre avec des sessions clés sur l’innovation transfrontalière. En particulier, elles ont été portées par des acteurs de premier plan comme Qamar Aftab de Wa’ed Ventures et Sunghyun Park de Rebellions.

Le suspense était à son comble lors de la compétition de pitchs des startups COMEUP Stars 2024. En effet, les participants ont dévoilé des innovations de pointe dans des industries telles que la cybersécurité, l’IA embarquée et l’énergie renouvelable. Ainsi, des start-ups telles que MoveAWheeL, Zetic.ai, CarbonEnergy et CUBIG ont rivalisé pour les trois meilleures places.

Une communauté mondiale présente à COMEUP

Le programme Global Community a encouragé les échanges et les pitchs de startups. Ces startups représentaient des régions variées comme les Emirats Arabes Unis, l’Inde, l’Afrique et la Colombie. En outre, des organisations mondiales comme l’Ambassade du Danemark, La French Tech et la Banque Africaine de Développement ont soutenu ces sessions. Ce soutien a ainsi renforcé leur importance aux yeux de tous.

Des personnalités comme Soojong Kim, PDG d’Innospace, Laurent Rains d’Alchemist Accelerator et John Lim de Meet Ventures Singapore étaient présents. Ils ont échangé sur des sujets variés, comme l’industrie spatiale de la Corée et les stratégies d’expansion de marché. La navigation dans les marchés asiatiques faisait aussi partie des discussions.

Conclusion en apothéose de COMEUP 2024

L’événement s’est conclu en beauté avec un programme OI Ground axé sur l’innovation ouverte dans la technologie du climat. Par ailleurs, des entreprises comme Microsoft, NVIDIA, Dassault Systèmes et Siemens ont partagé leurs réussites. De plus, notons aussi des collaborations entre des corporations mondiales et des startups, telles que L’Oréal Korea, Hyundai Motor’s ZER01NE et CJ E&M, qui ont reverse-pitché leurs initiatives collaboratives.

Au terme des deux journées, les trois meilleures startups de la ligue Rookie ont été récompensées et pourront participer à Viva Technology 2025 en France.

COMEUP 2024 est un exemple inspirant de la façon dont l’innovation peut franchir les frontières. Que vous soyez un entrepreneur ou un geek de la tech, n’hésitez surtout pas à partager vos impressions sur ce grand événement !