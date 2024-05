Pixelity Inc. à VivaTech 2024 pour une révolution digitale : Redéfinition de la thérapie avec des technologies immersives et gamifiées !

VivaTech 2024, prévu du 22 au 25 mai 2024 à Paris, est parmi les plus grands événements technologiques en Europe. Il réunit des startups, des leaders technologiques, de grandes entreprises et des investisseurs pour partager et présenter les dernières innovations technologiques. Notamment Pixelity Inc.

Pixelity Inc. se taille une place de choix comme leader dans la transformation des programmes de soins traditionnels. Ils convertissent ces programmes en solutions digitales innovantes. Cette entreprise innovante se distingue par son intégration de l’occupationnelle, mentale et cognitive thérapie. Elle utilise des applications XR immersives, des plateformes Kinect et des applications mobiles pour cela. Non contente de révolutionner le domaine des soins de santé, elle a déjà lancé six jeux en XR, démontrant ainsi son expertise et sa polyvalence.

Technologies propriétaires et compétitivité

Pixelity Inc. possède également une technologie propriétaire ainsi qu’une expertise diverse en développement. Parmi cette variété de compétences, figurent la création de plateformes XR et Kinect et de applications mobiles spécialement conçues pour répondre aux besoins uniques du secteur de la santé.

De plus, l’entreprise est spécialisée dans la création de contenus de santé numérique gamifiés spécialement conçus pour un usage thérapeutique. Les solutions de Pixelity Inc. sont soigneusement créées pour s’attaquer à une gamme de conditions. Celles-ci vont de la dysfonction cognitive aux défis de santé mentale. Grâce à la simulation de scénarios thérapeutiques du monde réel, les patients bénéficient d’un engagement accru et de meilleures résultats thérapeutiques.

Stratégie d’entrée sur le marché mondial/européen

Pixelity Inc. a élaboré une stratégie pour pénétrer le marché européen, qui implique notamment l’établissement de partenariats avec des institutions de santé lors d’expositions clés comme Viva Technology. Ce faisant, l’entreprise espère augmenter sa visibilité et sa crédibilité. Elle vise également à co-développer des solutions de santé numérique conformes aux régulations de santé de l’UE. Cela garantit que ses produits respectent les normes les plus élevées en matière d’accessibilité et de pénétration sur le marché.

Pixelity Inc. mise particulièrement sur le modèle B2B pour son secteur des soins de santé numériques, ciblant les fournisseurs de soins de santé, les cliniques et les hôpitaux en tant que clients principaux.

Êtes-vous prêts à vivre la révolution du monde de la santé numérique avec Pixelity Inc.? N’hésitez pas à partager votre avis ou à réagir à cet article dans les commentaires.