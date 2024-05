ASLEEP à VivaTech 2024 : Révolutionnez votre sommeil – Découvrez la technologie qui améliore votre vie quotidienne !

Présentation de la société de technologie du sommeil Asleep, basée en Corée du Sud, reconnue pour ses solutions innovantes d’analyse du sommeil basées sur l’intelligence artificielle via VivaTech 2024, l’un des plus grands événements technologiques en Europe, aura lieu à Paris du 22 au 25 mai 2024. À travers l’utilisation de smartphones, Asleep permet à toute personne d’accéder à des services de mesure du sommeil. C’est une véritable avancée pour notre rythme de vie de plus en plus agité.

Le produit vedette : Asleep Track

Asleep a développé un produit unique connu sous le nom de Asleep Track. C’est un produit SaaS (Software as a Service) qui utilise une intelligence artificielle pour analyser le sommeil en se basant sur les sons de respiration. Cela produit des données de sommeil d’une précision inégalée qui sont ensuite vendues à des entreprises clientes.

Asleep Track inclut un kit de développement (SDK) pour accélérer le déploiement, une API qui gère les données de sommeil, et un tableau de bord qui affiche les résultats de manière précise et intuitive. De plus, son usage couvre divers domaines comme la santé, la technologie du sommeil et les appareils domestiques intelligents.

Une solution pour différents secteurs

En matière de santé, Asleep Track offre des informations précieuses sur des aspects de la vie quotidienne liés au sommeil tels que l’exercice, le poids, la dépression, les habitudes alimentaires et la santé du cerveau. Dans le domaine de la technologie du sommeil, ce système favorise la création de services solides pour l’amélioration du sommeil. Parmi ces services, il y a notamment un réveil intelligent. Ce réveil aide à se réveiller lors de la phase de sommeil optimale. En outre, pour ce qui est des appareils domestiques intelligents, Asleep Track incite à l’innovation. En effet, il intègre des fonctionnalités qui ajustent la température, l’humidité, l’éclairage et le parfum. Ces ajustements se font en fonction de l’état de sommeil de l’utilisateur.

Les atouts d’Asleep Track

L’outil Airable Sleep Tracker n’a pas besoin de dispositifs à porter. En effet, il repose sur la méthode « Airable » qui simplifie l’accès aux diagnostics du sommeil et permet un suivi continu. De plus, il est alimenté par une base de données audio de polysomnographie du sommeil valant 45 milliards. En effet, cette base de données est 29 fois plus grande que celles des autres entreprises. Par conséquent, cela lui confère un avantage significatif. En outre, Asleep s’appuie aussi sur une technologie brevetée, offrant la plus grande précision parmi les traceurs de sommeil actuellement disponibles sur le marché.

Asleep révolutionne notre manière de comprendre et d'améliorer notre sommeil avec une technologie de pointe.