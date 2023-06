La révolution santé : HUAWEI WATCH 4 & 4 Pro !

Huawei vient de dévoiler ses nouvelles montres connectées HUAWEI WATCH 4 et WATCH 4 Pro, repoussant les limites en termes de design et de suivi avancé de la santé.

Votre assistant santé personnel à portée de main

La série HUAWEI WATCH 4 inclut des fonctionnalités de gestion de la santé avancées telles que la surveillance de la fréquence cardiaque avec TruSeen™ 5.0+, l’analyse du sommeil avec HUAWEI TruSleep™ 3.0, et une évaluation des risques pour la santé des poumons. Ces montres vous permettent de gérer votre santé avec style et d’être proactif dans le bien-être personnel.

Les matériaux de qualité supérieure pour une expérience haut de gamme

La WATCH 4 Pro dispose d’un boîtier en titane de qualité aérospatiale et d’un cadran en verre saphir sphérique pour un look luxueux et durable. La WATCH 4 est quant à elle dotée d’un boîtier en acier inoxydable noir et d’un verre incurvé en 3D, apportant une esthétique épurée et futuriste.

Plus qu’une montre, un compagnon sportif polyvalent

Avec plus de 100 modes sportifs disponibles, la série HUAWEI WATCH 4 est un partenaire idéal pour les amateurs d’activités physiques. Elle offre des évaluations et des commentaires professionnels pour vous aider à mieux comprendre et améliorer vos entraînements.

Une smartwatch polyvalente pour le quotidien

Les montres HUAWEI WATCH 4 offrent une expérience utilisateur riche avec des fonctions telles que l’eSIM pour appels et messages indépendants, le mode ultra-longue durée de vie de la batterie, le Super Link pour contrôler les smartphones et les écouteurs, ou encore Petal Maps pour la navigation sans smartphone.

La HUAWEI WATCH 4 est disponible en France à partir du 8 juin 2023 à partir de 449,99 €, tandis que la HUAWEI WATCH 4 Pro est proposée à partir de 549,99 €. Une offre de lancement vous permet de recevoir une paire de HUAWEI FreeBuds 5i offerte du 8 au 22 juin 2023 sur le site en ligne de HUAWEI. N’hésitez pas à partager vos impressions et à consulter ces montres intelligentes révolutionnaires pour rester en forme et en bonne santé tout en arborant un look élégant.