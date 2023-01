Test – Huawei Freebuds 5i : des écouteurs sans fil toujours aussi efficaces

Au fil des années, nous avons l’occasion de tester un grand nombre d’écouteurs de la marque chinoise, notamment les très bons Freebuds 4i qui étaient sortis il y a environ deux ans. Huawei récidive avec les nouveaux Freebuds 5i.

Freebuds 5i, la qualité toujours au rendez-vous

Ces nouveaux écouteurs viennent de sortir en France, ils ont la lourde tâche de remplacer les très appréciés Freebuds 4i. En effet, la génération précédente proposait l’un des meilleurs rapports qualité-prix de sa catégorie. Quand est-il réellement ?

Dans leur conception, il y a très peu d’évolution. Les oreillettes disposent d’un format similaire. La tige est quelque peu raccourcie et le profil de la tête d’écouteur est légèrement retravaillé. Ces évolutions offrent un poids encore plus léger (4,9 g) et une meilleure ergonomie pour encore mieux se loger dans les oreilles.

Confort et maintien

Que les possesseurs des 4i se rassurent, cette nouvelle génération offre le même confort d’utilisation. Lors de ce test, les oreillettes ont été portées pendant plusieurs heures d’affiliés, aucune douleur ne s’est fait ressentir. Les écouteurs épousent parfaitement l’oreille, il faut préciser que trois tailles d’embouts en silicone sont disponibles. Chaque utilisateur pourra ainsi choisir la taille qui lui correspond.

Le maintien des oreillettes est également très bon. Les sportifs pourront sans souci aller faire une sortie de running ou séance en salle de sport sans aucun problème. Les Freebuds 5i sont certifiés IP54 donc ne vous inquiétez pas pour la transpiration, ils ne craignent rien.

Concernant le boitier, il n’y a presque pas d’évolution, les dimensions sont quasi identiques. Il pourra simplement se glisser au fond d’une poche ou être gardé à la main. Les écouteurs sont facilement accessibles malgré la petite taille de l’étui. Le côté droit accueille toujours le bouton de synchronisation et le dessous est toujours pourvu d’une prise de type USB-C.

Qualité son et ANC

Les Freebuds 5i proposent du Bluetooth 5.1. Ils sont compatibles avec les codecs SBC, AAC et LDAC. N’ayant pas d’appareil compatible avec ce codec, je n’ai malheureusement pas pu tester. Concernant la qualité audio, c’était l’un des points forts du modèle précédent. Malheureusement, nous pouvons constater une petite régression au niveau des aigus. Ces derniers sont moins perceptibles. Attention je tiens à préciser que je n’ai ressenti cela qu’avec de la musique classique. C’est nettement moins « gênant » sur les autres types de musiques testées : Rock, Electro, Funk.

Bien évidemment, les puristes nous diront que la musique classique ne s’écoute pas avec ce type de matériel et ils ont parfaitement raison.

Concernant la réduction de bruit, l’isolation passive combinée à l’ANC permet de se couper du monde. Attention, ne vous attendez pas non plus à une isolation parfaite. Nous sommes ici avec des écouteurs à moins de 100 €. Étant utilisateur des transports en commun et travaillant dans un open space, j’ai pu constater que les Freebuds 5i s’en sortaient sans souci.

Application et autonomie

Lors du test des 4i, j’avais noté l’absence d’application pour les produits Apple. Ce n’est plus le cas, dorénavant, une application est disponible sur l’App Store. Baptisée Huawei AI Life, cette dernière permet de connaitre l’état de charge des écouteurs, de l’étui. Vous pouvez également gérer votre contrôle de bruit ambiant. Un égaliseur simplifié est disponible, vous ne pourrez pas régler finement vos écouteurs. Vous ne pourrez qu’amplifier les aigus ou les basses. Il est de plus possible de mettre à jour vos écouteurs et de paramétrer les fonctions tactiles sur les tiges. Pour finir, l’application propose de tester le port des embouts de silicone, pour savoir si ces derniers jouent parfaitement leur rôle d’isolation passive.

L’autonomie des Freebuds 5i est conforme à ce qu’indique le constructeur. Sans isolation active, vous pouvez tenir environ 7h30. Bien entendu, avec l’ANC activée, cela baisse. J’ai réussi à tenir 5 h 30 (contre les 6 h annoncées). C’est plus que correct. À noter que vous avez l’équivalent de 3 recharges d’écouteur avec l’étui.

Conclusion sur les Freebuds 5i

Après un succès, le plus c’est de confirmer. Et bien c’est chose faite, les Freebuds 5i sont à la hauteur de la génération précédente. Ils offrent toujours un rapport qualité-prix toujours aussi bon. Le confort et l’autonomie sont toujours au rendez-vous. Et même s’il y a un léger recul sur la qualité son, c’est dérisoire et 90% des utilisateurs ne s’en rendront même pas compte.

Je vous les recommande vivement, ils sont disponibles sur Amazon au prix de 99 €. À ce prix-là, n’hésitez pas.

Produit disponible sur HUAWEI FreeBuds 5i Nebula Noir

Voir l'offre 92,25 €