Après avoir testé les très réussis Freebuds Pro, Huawei nous a proposé d’essayer les nouveaux Freebuds 4i. Ces derniers font office d’entrée de gamme dans la catégorie d’écouteurs intra-auriculaire. Mais entrée de gamme n’est pas forcément synonyme de pacotille, en tout cas chez Huawei.

Encombrement limité

Freebuds 4i, un futur succès ?

Pour ce test, j’ai eu la chance de pouvoir échanger avec un représentant de Huawei pour en savoir un peu plus sur la genèse de ces Freebuds 4i. Toujours à l’écoute de ses utilisateurs, la marque chinoise a pris en compte les remarques remontées sur les autres modèles d’écouteurs précédents. Par exemple, l’autonomie ridicule des anciens 3i ou bien la difficulté de sortir les écouteurs de l’étui du modèle pro. Et enfin, ils souhaitent que l’image véhiculée par ce nouveau modèle soit le plus éloigné possible d’un côté « cheap » auprès des jeunes qui sont la principale cible de la marque. Je profite de cet article pour le remercier du temps alloué lors de notre échange.

Freebuds Pro vs 4i

Design et confort des Freebuds 4i

Ces nouveaux écouteurs bénéficient d’un design soigné. Ils sont recouverts d’un revêtement en plastique brillant agréable à l’œil. Il existe trois coloris : noir, blanc et rouge que j’ai eus pour ce test. Même si le rouge est voyant, c’est plaisant d’avoir un peu d’originalité. Je dois avouer d’être lassé de l’effet de mode du blanc initié par Apple. Le boitier est de forme ovale comme pour le modèle pro. Toutefois, il est doté d’un encombrement plus limité que celui de son grand frère. Les dimensions du boitier de 70 x 51,3 x 24,6 mm pour un poids de 60 grammes.il se glisse facilement dans une poche de jean. L’étui possède une LED pour gérer la batterie, une prise au format USB-C et enfin un bouton sur le côté droit pour la synchronisation Bluetooth

Les écouteurs intra-auriculaires sont au format tige, ils offrent un véritable confort. Il y a différentes tailles d’embout au silicone pour que chacun puisse choisir la taille qu’il lui convient le mieux. Lors de ce test, j’ai pu porter les Freebuds 4i pendant plusieurs après-midi. Aucune douleur ou gêne ne s’est fait ressentir, c’était vraiment plaisant.

Qualité son et ANC

La qualité de son proposé est vraiment intéressante le son est équilibré et chaleureux. Durant ce test, j’ai pu écouter différents styles musicaux : electro, Classique, Drum&Bass, J-Rock, Funk. Les aigus sont cristallins, les médiums font bien ressortir les voix des chanteurs. Quant aux basses, elles sont bien présentes pour équilibrer le tout. Concernant les appels passés avec les oreillettes, mes correspondants m’entendaient parfaitement et ils ne subissaient pas de bruits parasites.

Concernant la réduction de bruit, l’isolation passive combinée à l’ANC permet de se couper du monde. Attention, ne vous attendez pas non plus à une isolation parfaite. Nous sommes ici avec des écouteurs à moins de 100 €. Mais lors de mes voyages en transport en commun, j’ai pu constater que cela faisait le boulot.

À noter que l’ANC peut être désactivé avec un appui long sur l’un des deux écouteurs. Vous pouvez également avec la même manipulation basculer dans un mode « contrôle du bruit ambiant ».

Fonctionnalités et autonomie

Les écouteurs offrent la possibilité de gérer les appels et la lecture de vos playlists. Mais les Freebuds 4i ne permettent pas de gérer le volume. Pour cela, vous devez passer par votre smartphone. Par contre, je vais arriver à l’un des principaux défauts de ce produit. Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus, je suis un utilisateur d’iPhone. Cela ne me permet pas de bénéficier de l’application maison de Huawei AI Life. Je n’ai pas pu entrer dans les paramétrages des écouteurs ni les mettre à jour. C’est frustrant, toutefois, lors de nos échanges avec la marque, j’ai eu la confirmation que l’application est bien en cours de portage sur iOS. À suivre.



Après un défaut, une qualité : l’autonomie. Les FreeBuds 4i proposent une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 h par charge. Mais attention pour cela, il faudra faire abstraction de la réduction de bruit active. Avec cette dernière, l’autonomie passe à 7 heures et demie ce qui est super pour des écouteurs true wireless. Grâce à l’étui de recharge, l’autonomie totale est de 22 h cumulée. Autre point positif, vous pouvez obtenir 4 heures d’écoute avec seulement 10 minutes de charge. Bref, tout ce qu’il faut pour profiter un maximum de votre musique.

Conclusion sur les Freebuds 4i

Après plusieurs semaines d’utilisation, je dois avouer que j’ai apprécié l’utilisation de ces écouteurs. Ils sont confortables. Ils offrent une autonomie importante et une qualité son qui conviendra à la majorité des utilisateurs.

Je vous les recommande vivement, ils sont disponibles sur Amazon au prix de 80 €. À ce prix-là, n’hésitez pas.

