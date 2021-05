Xiaomi est bien de retour sur le marché des tablettes haut de gamme

Connu pour ses smartphones, Xiaomi dispose aujourd’hui de multiples dispositifs pour toute la maison. Du côté des appareils tournant sur Android, le constructeur chinois est aussi présent, plus timidement, sur le marché des tablettes. Après avoir passé à la loupe le code de la surcouche MIUI 12.5, plusieurs références à de nouvelles tablettes haut de gamme Xiaomi ont été découvertes.

Récemment, nous apprenions à travers quelques rumeurs que Xiaomi préparait une nouvelle tablette venant concurrencer directement l’iPad Pro : la Mi Pad 5 Pro. Des mentions de tablettes haut de gamme viennent désormais d’être découvertes dans les lignes de code de la surcouche Android MIUI 12.5. La dernière mise à jour système des appareils Xiaomi nous permet ainsi d’en apprendre un peu plus sur les projets de l’entreprise concernant ce type de produits.

Les tablettes haut de gamme seront bientôt de retour chez Xiaomi

Le média XDA-Developers vient de découvrir en décompilant plusieurs applications système de MIUI 12.5 plusieurs références à de nouveaux appareils Xiaomi. Ils ont ainsi découvert les mentions de « nabu », « enuma » et « elish ». Les deux derniers modèles seraient des appareils de la même gamme vu le nom des modèles assez similaires : K81 et K81A. Enuma serait semble-t-il une tablette permettant de passer des appels vocaux. Elle serait donc un modèle 4G ou 5G de l’appareil Elish. Le produit Nabo prend de son côté la référence K82 et ferait partie d’une tout autre gamme.

Afin de souligner que ces appareils pourraient être des tablettes, XDA-Developers souligne la présence de méthodes codées dans le système faisant référence à ce format. De plus, le site a découvert avec le leaker kacskza que l’application MIUI Home comportait une page expliquant la navigation gestuelle pour les tablettes.





L’heure est désormais à la patience. En effet, même si le code source de MIUI 12.5 nous permet d’espérer l’arrivée prochaine de ses produits, nous n’avons encore aucune information officielle à leur sujet. Une arrivée en France pourrait d’ailleurs être exclue. Seuls le temps ou de prochaines rumeurs nous permettront d’y voir plus clair.