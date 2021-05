Stadia Pro : les jeux vidéo offerts en mai 2021

Le mois de mai est là et les nouveaux jeux offerts pour les abonnés Google Stadia Pro aussi. Et ils sont plutôt intéressants : vous pourrez découvrir Star Wars Jedi Fallen Order, Hotline Miami 2, Trine 4 ou encore Floor Kids gratuitement !

Stadia Pro : quatre nouveaux jeux pour mai 2021

Comme vous le savez, les abonnés au service Google Stadia bénéficient tous les mois de jeux offerts par la plateforme. Le mois dernier, ils pouvaient démarrer quatre nouvelles aventures dont Resident Evil 7, un bon moyen avant de partir à l’exploration de Resident Evil Village. Voici les titres Stadia Pro offerts pour le mois de mai 2021.

Ce mois-ci, les abonnés Stadia Pro peuvent découvrir trois nouveaux titres : Trine 4 – The Nightmare Prince, Hotline Miami 2: Wrong Number et Floor Kids. Ils sont disponibles depuis le 1er mai dernier. Vous pouvez donc dès les tester dès maintenant. Le 4 mai, célèbre jour May the 4th be with you en hommage à la saga Star Wars, Stadia a annoncé que le jeu d’Electronic Arts Star Wars Jedi : Fallen Order s’ajoutait à la liste des jeux offerts dès ce mois-ci. Ce qui porte au nombre de quarte les jeux offerts en mai 2021. Voici un petit aperçu de chacun de ces titres.

Floor Kids : un jeu de breakdance

Tout d’abord, Floor Kids est un jeu de battle de breakdance dans lequel les joueurs s’affrontent pour réaliser les meilleurs figures freestyle. Le joueur doit alors monter une équipe de danseurs puis débloquer des lieux et des personnages. L’équipe sera amenée à visiter de nombreux lieux et à tenter de nombreux mouvements et transitions pour impressionner la foule.

Hotline Miami 2: Wrong Number

Au mois de janvier dernier, Stadia avait offert à ses abonnés le titre Hotline Miami. Dans ce jeu d’action 2D dont l’histoire se déroule à Miami dans les années 80, le joueur incarnait qui se livre à de nombreux règlements de comptes contre la pègre.

Hotline Miami 2: Wrong Number est ainsi a suite du précédent épisode. Dans ce nouveau jeu d’action 2D qui se joue encore en vue du dessus et qui vous en mettra plein les yeux, vous prendrez part à plusieurs histoires. En effet, vous pouvez incarner plusieurs personnages mais l’objectif reste le même : faire le « ménage » d’une manière sanglante dans les lieux que vous visiterez.

Trine 4 – The Nightmare Prince

Ensuite, Trine 4: The Nightmare Prince, est un jeu de plateforme et de réflexion. Tout comme les autres opus, le joueur incarne les trois mêmes personnages : un chevalier, une voleuse et un magicien. Dans cette nouvelle aventure, ils partent à la recherche du jeune Prince Selius. Ils doivent empêcher que le monde soit envahi par toutes sortes de créatures sombres.

Star Wars Jedi Fallen Order

Enfin, une aventure galactique vous attend dans STAR WARS Jedi: Fallen Order, un jeu d’action-aventure à la 3e personne, développé par Respawn Entertainment. Dans ce jeu narratif en solo, vous incarnez un Padawan Jedi qui a échappé de justesse à la purge de l’Ordre 66 après les événements de l’Épisode 3 : La revanche des Sith. Afin de reconstruire l’Ordre Jedi, vous devez rassembler les pièces de votre passé brisé pour terminer votre entraînement, développer de nouvelles capacités de la Force et apprendre à maîtriser votre célèbre sabre laser, tout en gardant une longueur d’avance sur l’Empire et ses Inquisiteurs sans merci.

Envie d’en savoir davantage sur Stadia ? Saviez-vous qu’une centaine de nouveaux jeux débarquent sur Stadia ?