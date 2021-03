Une centaine de nouveaux jeux débarquent sur Stadia !

Peu de temps après l’annonce de la fermeture de leur studio de développement de jeux Stadia Games and Entertainement, la firme annonce qu’une centaine de jeux vont débarquer sur la plateforme de Cloud Gaming durant l’année 2021.

Stadia, 100 jeux pour survivre ?

À ce jour, une courte liste de neuf jeux vient d’être dévoilée. Voici les titres :

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition et Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut, disponible le 23 février

It came from space and ate our brains, disponible le 2 mars

FIFA 21, disponible le 17 mars

Kaze and the Wild Masks, disponible le 26 mars

Judgment, disponible le 23 avril

Killer Queen Black, disponible prochainement

Street Power Football, disponible prochainement

Hellpoint, disponible prochainement

Nous pouvons y voir de très bons titres indé et triple A. Pour exemple, Judgment un très bon jeu de Sega issu de la série Yakuza. Nous vous avions proposé le test du jeu dans sa version PS4 fin 2019.

Bien sur, impossible de passer à côté de FIFA 21, le blockbuster d’EA pour les amoureux du ballon rond. Ce titre va très certainement vite se retrouver en haut du top achat de la plateforme Stadia. Il rejoint donc d’autres licences Electronics Arts dans le catalogue tel que Star Wars Jedi Fallen Order.

Impossible également de passer à côté des titres Shantae et Kaze and the wild masks qui sont d’excellents jeux de plateformes.



Stadia à bien compris que sa survie passerait par un catalogue riche et varié. Actuellement l’engouement pour le cloud gaming peine à trouver sa place dans le cœur des joueurs. Cette annonce aura le mérite de susciter un regain d’intérêt pour Stadia chez certaines personnes.



Nous ne manquerons pas de suivre les prochaines annonces pour vous tenir au courant.



