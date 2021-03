Après leur lancement en novembre 2020 et leurs premiers exemplaires qui se sont arrachés comme des bouts de pain, les PS5 sont absents des rayons des magasins et sites agréés de vente. Conscient de l’impatience éprouvée par les joueurs d’acquérir ses nouvelles consoles, Sony a décidé de s’exprimer sur la pénurie actuelle de la PlayStation 5. Le contenu du message n’est certes pas enthousiasmant mais donne espoir d’un retour à la normale dans les jours à venir.

Les promesses d’un restockage à venir pour la PS5

Les acheteurs privés de l’acquisition d’une PS5 depuis plusieurs mois se sont certainement vus rassurer par une récente affirmation du constructeur japonais. En effet, dans un entretien accordé au média américain Washington Post, le PDG de Sony a annoncé une amélioration progressive de la production des consoles « next gen » pour les mois à venir. Toute la chaine de fabrication redoublerait d’ardeur pour une fin de la pénurie, qui plombe autant le moral des acheteurs que les finances de la firme nippone. Le maintien de cette nouvelle cadence au niveau des usines devrait conduire à une offre plus importante de PS5 au cours du second semestre de l’année 2021.

Sony rassure mais reste prudent

La pénurie chronique que vie la PS5 devrait connaitre une atténuation dans quelques mois. Tout serait mis en œuvre pour que les acheteurs en attente puissent être satisfaits et enfin profiter de l’expérience inédite avec les « next gen ». Mais, Sony ne souhaiterait pas aller trop vite en besogne. En effet, le fabricant nippon prévient que le bon aboutissement de ses perspectives de production dépend de la bonne continuité des chaines d’approvisionnement. Une étape en amont de la production qui ne dépend davantage des caprices des entreprises de semi-conducteurs que du bon vouloir de l’entreprise japonaise. Ces dernières auraient du mal à répondre à toutes les commandes en attentes. Ce qui pourrait réduire un peu plus le nombre d’exemplaires de la PS5 promis par Sony pour le semestre prochain.

