Salomon proposera un masque pour faire du sport avec Décathlon

Un masque dédié au sport et aux sportifs va bientôt être commercialisé par Salomon/Chamatex et Décathlon.

Depuis 9 mois, les chercheurs des deux entreprises réfléchissent pour proposer le masque parfait pour faire du sport. L’objectif, une protection efficace contre la propagation du virus et ses variants, tout en étant léger et le plus respirant possible pendant toute une séance de sport.

Le masque Salomon/Chamatex

Le masque de sport Salomon sera fabriqué en microfibres. Ce modèle devrait aussi assurer la même filtration qu’un masque de catégorie 1, soit une filtration de 90%. Il promet aux sportifs une meilleure respirabilité par rapport à un masque classique. La problématique majeure est l’humidité concentrée dans le masque. En effet, elle limite la respirabilité et le confort pour le sportif.



C’est sur ce dernier point que la conception du masque de Salomon et Chamatex s’est concentrée. En effet, une cage est présente dans le masque pour renforcer la structure et que le masque garde sa forme pendant la séance. Testé sur des coureurs, ce masque permettrait de courir 45 minutes à 15 km/h sans que le masque devienne humide.

Deux versions du masque sont prévues, la première ressemble à un masque classique. La seconde avec un design plus proche du tour de cou, il est plus destiné à être un masque de sport pour l’hiver.

Le masque tour de cou

Pour le moment, aucun de ces masques n’est commercialisé. Le prix de vente a néanmoins été annoncé : 18 euros pour le masque de sport « été » et 38 pour le masque « hiver ».

Le masque Décathlon

Décathlon annonce dans un communiqué, la sortie du masque pour la fin du premier trimestre 2021.

L’avancé de la conception se fait pas à pas afin de valider toutes les étapes de conception. Enfin l’AFNOR, donnera son homologation au masque de sport pour une protection (catégorie 1).

Des masques intelligents sont déjà en vente comme le AirPop+ ou le Hazel de chez Razer. Un autre masque pour faire du sport, est celui de MyProtein, il permet de faire une séance de sport sans trop de gène.