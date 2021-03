Lidl lance de nouveaux produits pour la maison connectée

Arrivé dans l’univers de la maison connectée en France avec pour intention première de diversifier ses activités, Lidl semble avoir déjà pris ses marques dans le domaine. L’enseigne de distribution envisagerait d’étoffer sa gamme de produits destinés à sa Smart Home. De nouveaux accessoires, assez variés, seront lancés dans les prochains jours pour enrichir davantage le répertoire déjà existant et donner de l’allant au projet entamé par Lidl.

De nouveaux accessoires pour la Smart Home bientôt chez Lidl

Le secteur de la maison connectée doit désormais compter sur un nouveau concurrent. Il s’agit de Lidl. En effet, l’enseigne de distribution des produits, made in France, affirme sa présence dans le domaine de la Smart Home avec de plus en plus de nouveaux produits. Ces derniers viendront élargir la gamme, déjà assez fournie, des accessoires pour agrémenter un peu plus l’installation domotique des adeptes de la maison connectée. On devrait retrouver parmi ces futurs produits : des appliques murales LED extérieures certifiées IP44 pour résister à la pluie et des télécommandes pour ampoules connectées. Mais le produit phare serait le bloc multiprise USB connecté. Il permettra de brancher trois appareils avec une gestion individuelle, une automatisation possible des scénarios, sans oublier les quatre ports USB-A qui restent fonctionnels même en cas de désactivation de la multiprise.

Une implantation durable dans la Smart Home

Un temps perçu comme un simple essaie, l’arrivée de Lidl dans le monde de la maison connectée devient beaucoup plus sérieuse. En effet, la succession de lancements de nouveaux produits témoignerait des ambitions nourries par l’enseigne de distribution française dans le domaine. Disposant déjà d’un répertoire assez fourni en domotique pour Smart Home, Lidl ne compterait pas s’en arrêter en si bon chemin. On devrait ainsi, assister au lancement, dans quelques jours, du pack de démarrage pour maison connectée. Ce serait assemblage d’ampoules LED RGB reliées à une télécommande pour une gestion plus efficace du réglage de la lumière. Autant d’innovation montrant que Lidl à l’intention de s’implanter durablement dans la Smart Home.

