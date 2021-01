AirPop Active+ : un masque intelligent pour vous informer quand changer de filtre – CES 2021

Publicité

Le CES 2021 est l’occasion pour tous les acteurs du monde de la high-tech de présenter leurs innovations. Entièrement virtuel en raison de la pandémie de Covid-19, l’évènement est en proie à de nombreux masques intelligents. Nous vous présentons aujourd’hui AirPop Active+, un dispositif vous informant lorsqu’il est nécessaire de changer de filtre à air.

De nouveaux produits se sont démocratisés en conséquence de la pandémie de Covid-19. On pense bien évidemment aux masques. Ces dispositifs jouant un rôle crucial dans la lutte de la pandémie se déclinent depuis quelques jours sous différentes formes durant le CES 2021. On vous parlait hier de deux solutions, l’une proposée par Razer permettant de filtrer l’air, amplifier votre voix ou même illuminer votre bouche, et l’autre (MaskFone) introduisant des écouteurs à l’intérieur du masque. Concentrons-nous aujourd’hui sur AirPop Active+, une solution qui ne vous fera pas oublier de changer de filtre.

AirPop Active+ : il est temps de changer de filtre

Le masque est désormais un produit du quotidien. Permettant d’endiguer la pandémie de Covid-19, le dispositif est proposé sont différentes formes afin de protéger les individus entre eux. Face à ce nouveau marché, certaines entreprises tendent à concevoir des concepts innovants et durables afin de protéger au mieux les populations.

Un masque intelligent

AirPop Active+ fait partie de ces produits innovants. Ce masque intelligent et connecté a pour vocation d’alerter les utilisateurs lorsque le filtre à air doit être changé. Pour cela, des capteurs sont introduits sur le masque. Grâce à une application dédiée, vous pourrez ainsi regarder l’état du filtre, mais pas que. En effet, le service permet aussi de visualiser différentes informations à propos de l’air ambiant, mais aussi votre respiration.

Pour information, chaque filtre a une durée d’utilisation estimée à 40 heures.

Prix et disponibilité

Son arrivée sur le marché est attendue pour le début du mois de février 2020 sur le site officiel de la marque et Amazon. Le prix du masque intelligent AirPop Active+ est de 149,99 dollars, soit environ une centaine d’euros hors taxes.