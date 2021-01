Samsung offre une seconde vie à vos anciens Galaxy

Publicité

On apprend, depuis plusieurs jours, que Samsung aurait l’ambition de redonner une second vie à d’anciens smartphones Galaxy cette année. Cette rumeur a été officialisée lors du Consumer Electronic Show (CES) 2021. Une mise à jour à venir qui pourrait permettre à certains téléphones trainant dans les tiroirs des utilisateurs et qui peuvent encore servir, de retrouver une autre vie. Comment cela va se passer ?

Les propositions de Samsung

Le géant coréen de l’électronique a fait une annonce qui va certainement réjouir les utilisateurs de ses produits et particulièrement de ses Smartphones Galaxy. Le projet de Samsung se décline sous deux formes. La première consistera à faire de ces téléphones des moniteurs de bébé. Installer dans un endroit de la chambre de l’enfant, ils permettront aux parents d’être avertis dès que leur bébé se met à pleurer. Une option qui éviterait aux parents des dépenses faramineuses en équipements spécialisés. Le second volet du projet portera sur la transformation d’anciens smartphones Samsung Galaxy en capteur de luminosité qui illuminera les foyers lors niveau de lumière trop faible à la maison ou quand l’animal domestique se retrouverait seul.

Les gammes de Galaxy ciblés par le projet

Cette annonce de Samsung est une bonne nouvelles pour les clients de la Firme qui ne savent peut-être pas quoi faire avec leurs anciens smartphones. Ces derniers auront très bientôt une nouvelle utilité comme ce fut le cas pour les iPad et iPhone d’Apple. La démarche de l’entreprise est certes intéressante, vu que ce nouvel usage d’anciens Galaxy est plus que légal. Mais, le flou réside sur les gammes de Smartphones concernées par ce projet de même que sur le fonctionnement du système qui servira à la mise à jour de ces smartphones. Un manque d’informations qui laisse planer le doute dans l’esprit des utilisateurs car ces derniers pourraient imaginer plusieurs scénarios.

