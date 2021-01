Roomba i3+ : le nouveau robot aspirateur iRobot avec base d’auto-vidage

Publicité

Alors que le CES 2021 bat son plein, iRobot vient de dévoiler un nouveau robot aspirateur abordable : le Roomba i3+. L’occasion pour la firme de démocratiser la base d’auto-vidage chez les utilisateurs.

iRobot, leader sur le marché des robots domestiques, commence fort ce début d’année avec un nouveau produit. Cependant, la firme compte bien toucher un plus large public grâce à un prix plus accessible.

iRobot Roomba i3+ : le robot aspirateur qui va vous faire oublier le ménage

Depuis quelques mois, les États-Unis peuvent profiter du Roomba i3+. Riche d’un succès conséquent, l’entreprise a notamment décidé d’étendre la commercialisation du produit à la France. Il faut dire que ce robot aspirateur à tout pour plaire : la technologie iRobot, une station d’auto-vidage et un prix serré.

Une base d’auto-vidage et de charge

L’atout premier et principal de ce tout nouveau produit est la Clean Base. Ce dispositif permet en effet au robot aspirateur Roomba i3+ de se recharger, mais surtout de vider automatiquement son bac à poussière. La technologie était déjà présente sur les modèles plus onéreux (Roomba s9+ et i7+). L’entreprise annonce que la station peut accueillir jusqu’à 60 jours de poussières. Un sac hermétique AllergenLock permet ainsi de stocker 99% des pollens et moisissures grâce à quatre couches de matériau anti-allergènes.

Publicité

La technologie iRobot

Concernant les autres caractéristiques techniques, le robot aspirateur s’arme des fonctionnalités phares des autres modèles de la marque. Pour commencer, ce nouveau dispositif dispose de la même brosse principale en caoutchouc que les autres modèles. En plus de cela, une brosse permettant de nettoyer les plinthes ainsi que les coins est aussi présente.

Le robot aspirateur Roomba i3+ dispose ensuite de la technologie Dirt Detect afin de cibler efficacement les poussières et autres saletés présentes au sol. Côté aspiration, la firme annonce que l’appareil est 10 fois plus puissant que sa gamme 600. Son autonomie s’élève à 75 minutes.

Bien évidemment, le produit peut être configuré et programmer à travers une application (iRobot Home). Cela vous permettra ainsi de planifier les nettoyages et ne plus vous soucier du ménage.

Prix et disponibilité du Roomba i3+

Le produit est d’ores et déjà disponible sur le site officiel du constructeur. Les autres distributeurs pourront les commercialiser durant le mois de février 2021. L’aspirateur robot est proposé au prix de 449 € sans station de recharge et 699 € avec. Un prix largement inférieur aux précédents modèles disposant de la technologie : 999 € pour le i7+ et 1499 € pour s9+.