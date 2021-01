Publicité

Le Consumer Electronic Show 2021 n’a pas cessé de nous révéler de très grandes innovations de firmes, entreprises et startups participantes. L’une de ces révélations est celle faite par Western Digital. Il s’agit des modèles de disques SSD portables de 4 To de capacité. Ces disques ne sont, en réalité, que des versions améliorées de modèles déjà existants. Ils souhaitent s’affirmer comme une alternative pour résoudre les problèmes de stockage rencontrés par de nombreux professionnels.

Western Digital, des disques SSD mobiles intéressants

Western Digital a révélé quatre modèles de disques SSD portables et de grande capacité de stockage lors du CES 2021. Ces disques se distinguent de ses précédents par les 4 To de mémoire qu’ils offrent. La société américaine veut ainsi proposer au grand public et autre professionnel (créateur de contenu, gamer), des solutions appropriées et durables aux problèmes récurrents de stockage. Ces disques présentés seront disponibles dès la fin du premier trimestre de cette année.

Des disques à grandes vitesses de lecture

WD a conçu ces disques en quatre modèles. Chacun d’eux possède une vitesse de lecture et d’écriture qui lui est propre. Avec 2000 Mo/seconde, le SansDisk Extreme Pro Portable est le plus rapide d’entre les quatre modèles. Il est conçu en aluminium forgé lui conférant une protection efficace contre la chaleur. Le disque WD_Black P50 a été spécialement pensé pour les amateurs de jeux vidéo grâce à sa vitesse d’écriture de 2000 Mo/seconde qui facilitera le temps pour charger des jeux. Il est compatible avec plusieurs terminaux (PC, PS4 et Xbox One). Les modèles SanDisk Extrem Portable SSD et SSD My Passport sont dotés de vitesses moins grandes (entre 1000 Mo/seconde et 1050 Mo/seconde) et munis d’une protection métallique les préservant contre les dégâts d’éventuelles chutes. En déboursant entre 815 et 960 euros, vous pourrez vous procurer l’un des modèles de ces disques SSD.

Publicité