Publicité

Très réputée pour sa spécialisation dans la fabrication d’accessoires pour smartphones et de petits matériels de connexion, tels que les routeurs, Belkin souhaite réorienter ses activités vers la conception de matériels audio. En effet, l’entreprise américaine veut profiter du succès enregistré par ses premiers écouteurs et enceintes connectées, sur le marché pour lancer de nouveaux écouteurs True wireless. Ces derniers, à en croire les différents tests réalisés, seraient une réussite technologique pour Belkin. Qu’en est-il en réalité ?

De nouveaux écouteurs True Wireless pour confirmer les nouvelles ambitions de Belkin

Dans une intervention publique faite en début d’année, la Directrice commerciale et Vice-Présidente de Belkin se félicitait pour leur entrée « réussie » dans le secteur des matériels audio. Elle a ajouté que cette première n’était pas un coup d’essai et que les ambitions de l’entreprise américaine vont au-delà d’un simple succès de premiers produits. Elle entend donc poursuivre sur cette lancée en 2021. La présentation du « Sounform Freedom », nom des nouveaux écouteurs True wireless au CES 2021 vient confirmer ses propos. Ce nouveau produit serait un modèle mieux élaboré que son prédécesseur avec des fonctionnalités et caractéristiques très intéressantes.

Des caractéristiques plus qu’en adéquation avec le prix

Dévoilé au CES 2021, les nouveaux écouteurs Sounfrom Freedom de Belkin, vendus à environ 60 euros, paraissent très élégants. L’entreprise a décidé miser sur un boitier assorti identique à celui du modèle précédent, mais a décidé modifié la manière de recharger qui se fera désormais par induction via son port USB. Ce qui permet d’avoir une recharge plus rapide et une autonomie longue durée (8 heures d’écoutes en continue par écouteur). Une amélioration a été aussi apportée sur la forme et le mat des oreillettes pour une meilleure clarté du son. La portée a été aussi augmentée, passant désormais à 10 mètres. La fonctionnalité la plus intéressante implémentée est la possibilité de localiser les écouteurs avec les appareils Apple pour vous éviter de les perdre.

Publicité