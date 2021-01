Publicité

Le Huawei Mate 40 Pro est le dernier-né de la famille Mate. Et il n’est pas ici pour faire de la figuration dans ce marché très concurrentiel qu’est celui des smartphones. Très haut de gamme, ce smartphone ne fait dans la dentelle et offre une prestation de haute volée, tout comme son prix.

Unboxing

Derrière cette boite, arborant un rond, en rappel à la caméra, nous retrouvons le nécessaire pour utiliser au mieux le smartphone. Au menu nous avons un chargeur, ultra rapide, de 66W. Des écouteurs en USB-C sont également de la partie, accompagnés par une coque en silicone. Bien entendu, l’écran du smartphone est déjà protégé dès réception.









Design

Il faut l’avouer, ce Mate 40 Pro donne l’impression d’une brique une fois en main. Il est large, et grand (162,9 x 75,5 x 9,1 mm) mais après quelque temps, on s’y habitue. Les bords sont incurvés afin de faciliter sa prise en main et le travail est bien fait.

Tous les boutons sont situés sur la tranche droite, au plus proche de la face arrière. Si c’est déroutant au début, c’est plutôt une bonne idée, car cela améliore l’ergonomie de ce Mate 40 Pro, plutôt massif.

La partie supérieure du smartphone accueille un haut-parleur ainsi que des micros, tandis que la partie inférieure accueille un second haut-parleur, le tiroir double SIM ainsi que le port USB-C.

Finissons la partie design avec la face arrière. Cette dernière intègre un énorme module photo. Il contient pas moins de 4 capteurs et est développé en partenariat avec Leica. L’aspect global de ce smartphone est un réel régal, pour les yeux ou pour sa prise en main malgré son aspect imposant.

Écran

Avec une diagonale culminant à 6.7″, le Mate 40 Pro n’est pas à placer dans les smartphones dits « compact ». Cependant cette dernière apporte un confort indéniable lors de séance films ou jeux vidéo. De plus, sa résolution FHD+ de 2772 x 1344 pixels est très agréable. Il offre également un taux de rafraîchissement de 90Hz, pour accompagner convenablement la puissance de la bête.

Le ratio de l’écran frôle les 95%, un très bon score donc. Pour la partie encoche, Huawei a fait le choix d’un double module photo sur la partie haute gauche. Ce dernier peut paraître imposant, mais il n’est pas vraiment gênant. Et ce grâce à cet écran immense.

Surcouche

Nous allons sûrement nous répéter, après notre essai du P40 Pro, mais Google manque. Comme vous le savez, les applications propriétaires de Google ne sont pas disponibles pour les smartphones Huawei. Adieu donc YouTube, Gmail, Drive etc.. Il faudra passer par les sites mobiles, et donc opter pour une ergonomie au rabais. Pour le reste, l’interface reste sobre et sympathique et tourne sous Android 11.

Qui dit absences de services Google dis forcément absence de Play Store. À ce niveau-là il faut saluer le travail de Huawei sur son moteur de recherche d’application plutôt bien fait : Petal Search. Il vous permettra de télécharger directement l’application si elle existe dans Petal Search, sinon elle téléchargera l’apk directement depuis ApkPure.

Performances

Encore une fois chez le constructeur chinois, c’est un processeur maison qui anime ce Mate 40 Pro. Le Kirin 9000 est un processeur gravé en 5nm et qui offre des performances redoutables. Son utilisation, basique ou avancée, n’atteindra pratiquement jamais les limites du processeur, tant il est puissant. Il est intéressant de noter qu’il surpasse de loin le Snapdragon 865+, pourtant déjà bien musclé !

Antutu n’étant pas installable sur ce smartphone (sans raisons apparentes), c’est sur 3D Mark que j’ai pu quantifier les performances de ce mastodonte. Et il se place en tout premier de la catégorie Android, derrière les iPhones.

Autonomie

Au niveau de l’autonomie, il ne fait pas dans la dentelle non plus. Avec une batterie de 4400mAh, il pourra vous épauler durant 2 jours sans vaciller. Avec un usage un peu plus gourmand (90Hz en permanence, jeu, etc..) Il faudra passer par la case recharge dès le premier soir. Cependant cette dernière n’est plus une corvée grâce à son puissant chargeur. Il embarque une technologie SuperCharge de 66W. De quoi offrir une recharge complète en environ 40 minutes, rapide !





Photos

Venons en maintenant à la partie photo. Le Mate 40 Pro présente 4 capteurs sur sa face arrière. Seulement trois sont des capteurs photo tandis que le dernier est un dédié à l’autofocus. Au menu des 3 capteurs photo :

Le premier capteur, Ultra Vision, de 50MP ouvrant à f/1.9

Un second capteur cinématographique de 20MP, en ultra grand angle et ouvrant à f/1.8

Un dernier capteur Telephoto de 12MP offrant un zoom X5 ainsi qu’une ouverture à f/3.4

Sans surprises, les clichés de jours sont d’excellente qualité et offrent un très bon rendu. Le tout est très détaillé et offre une très belle colorimétrie. À noter qu’un mode haute résolution est présent pour profiter au maximum des 50MP. En effet, par défaut les clichés seront pris en 12.5MP.

50MP à gauche – 12.5MP à droite

Pour la partie nocturne, je suis un peu plus mitigé. Les clichés en mode normal contiennent beaucoup de bruits et très peu de détails. En mode « clichés nocturnes », le résultat est de bien meilleure qualité. Il sera plus difficile de le faire à main levée, comparé à une utilisation d’un trépied (comme pour l’exemple ci-dessous).

Mate 40 Pro à gauche, Vivo X51 5G à droite

Conclusion

Malheureusement, il est difficile aujourd’hui de conseiller un tel achat. En effet avec un placement tarifaire aussi élevé, l’absence des services Google fait clairement office de barrière pour l’achat. Du moins, à mon humble avis de rédacteur !

En dehors de ça, il est difficile de vraiment trouver des points négatifs à ce smartphone, peut être la taille pour certains d’entre vous. Son prix exorbitant en fait également partie, avec un tarif qui débute aux alentours de 1199€.

