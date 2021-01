Publicité

La campagne de vaccination a été lancé depuis le 27 décembre 2020 en France. Après plus de 247 000 vaccinés sur le territoire, la start-up Synapse Medicine, à l’origine de la plateforme covid19-medicaments, en collaboration avec l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et les Centres Régionaux de Pharmacovigilance (CRPVs), vient de déployer la technologie Medication Shield afin de sécuriser la campagne de vaccination Covid-19.

De nombreuses personnes sont inquiètes à propos du vaccin contre la Covid-19, et plus principalement aux effets indésirables liés à la vaccination. Un outil a ainsi été développé par Synapse Medicine afin d’aider les professionnels de la santé à répertorier les potentiels effets indésirables liés aux vaccins.

Synapse Medicine déploie un outil pour aider les médecins à répertorier les effets indésirables

Depuis maintenant 18 mois, Synapse Medicine travaille aux côtés de l’ANSM et les CRPVs afin de proposer un outil permettant d’aider à gérer les cas de pharmacovigilance, soit les effets secondaires à des médicaments (comme les vaccins contre la Covid-19 par exemple). Ce projet de recherche a finalement abouti sous le nom de « Medication Shield ». On peut ainsi lire dans le communiqué de l’entreprise que l’objectif de cet outil est de « gérer en temps réel les déclarations d’effets indésirables réalisées par le grand public ».

Medication Shield : une plateforme en ligne

Pour constater un cas de pharmacovigilance, un portail de signalement a été créé en ligne. Un particulier, un professionnel de santé ou un autre professionnel peut ainsi déclarer à cette adresse un cas. Une fois introduit dans le système suite à plusieurs questions, celui-ci sera automatiquement pré-codé selon la classification internationale MedDRA et un degré de gravité lui sera attribué.

Un outil important pour la campagne de vaccination à la Covid-19

La campagne de vaccination à la Covid-19 ayant commencé sur le territoire français depuis moins d’un mois, la solution Medication Shield de Synapse Medicine va être un outil primordial afin de référencer les effets indésirables des vaccins. Si des effets sont constatés, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et les Centres Régionaux de Pharmacovigilance en seront ainsi directement avertis et pourront réagir en conséquence.

Dr Clément Goehrs, co-fondateur et dirigeant de Synapse Medicine précise ainsi que « Le Medication Shield a un rôle de bouclier collectif. Il permet aux pharmacovigilants, médecins et pharmaciens du terrain, de gagner du temps dans la gestion des déclarations d’effets indésirables, et de concentrer leurs efforts sur les cas les plus complexes. L’enjeu majeur est de pouvoir être le plus réactif possible dans le cas où il se passe quelque chose d’inattendu suite à la vaccination COVID-19, et plus largement suite à la prise de tout médicament. »