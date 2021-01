Publicité

La réalité augmentée arrive petit à petit dans la vie de tous les jours. Avec les ThinkReality A3, présentées au CES 2021, Lenovo entend bien amener cette technologie dans les entreprises. L’entreprise chinoise profite du confinement et propose des nouveautés pour faciliter le travail à domicile. Écrans virtuels, assistances sur site, compatibilité avec les smartphones Motorola, tour d’horizon des points forts de cette nouvelle technologie.

Une édition PC pour des écrans virtuels

C’est sûrement la fonctionnalité offrant le plus bel effet Waouh. Les ThinkReality A3 permettent une connectivité à votre ordinateur (portable ou fixe). Il sera ensuite possible de rajouter plusieurs écrans virtuels, directement dans le champ de vision de l’utilisateur. En effet, ils fonctionneront comme des écrans supplémentaires physiques afin d’optimiser le confort de travail. Ces écrans virtuels sont optimisés et compatibles avec une partie des ordinateurs ThinkPad. Les ordinateurs fixes de chez Lenovo sont également compatibles, qu’ils soient équipés de processeurs Intel ou AMD Ryzen.

Une édition industrielle pour faciliter la prise de décisions

Les ThinkReality A3 se déclinent également en édition industrielle. Elles seront compatibles avec certains smartphones de chez Motorola. En outre, il sera possible d’utiliser ces dernières dans un environnement marin libre. Par ailleurs, elles permettront de créer, déployer et de gérer des applications de réalités mixtes, le tout à grande échelle.

Grâce à des applications spécifiquement développées pour les lunettes ThinkReality A3, vous pourrez aussi bien profiter d’une assistance à distance, d’une représentation 3D ou encore d’une assistance à la gestion des processus de travail. Ces applications, certifiées, seront disponibles sur la plateforme officielle ThinkReality, de quoi offrir sécurité et productivité à tous vos collaborateurs.

Si vous pensez à investir dans une telle technologie pour votre entreprise, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site officiel de Lenovo. Les ThinkReality A3 seront disponibles à la vente à partir de Mai 2021, aucun prix n’a encore était communiqué.