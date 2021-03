Free permet à ses abonnées Freebox de regarder gratuitement le top des séries Netflix

Free semble vouloir flatter ses abonnés Freebox depuis quelque temps, tout en essayant d’attirer de nouveaux clients. En effet, l’entreprise de Xavier Niel ne cesse d’offres des cadeaux à ses abonnés. Cette semaine, nous apprenons qu’il est désormais possible pour ces derniers de profiter gratuitement de quelques épisodes des séries et films Netflix les plus populaires sur la plateforme.

Il fait bon temps d’être client Freebox chez Free. En fin de semaine dernière, l’opérateur offrait en effet l’accès à la chaine Canal+ à ses abonnés. Des mois d’abonnement gratuit à Canal+ Series ou Disney+ ont aussi fait parler d’eux dernièrement. Désormais, c’est au tour de Netflix d’être à l’honneur à travers un geste commercial des plus intéressants.

Free fait découvrir les séries et films Netflix gratuitement à ses abonnées Freebox

Depuis hier et pendant encore deux semaines, les abonnés Freebox vont pouvoir se faire quelques soirées Netflix & Chill. L’opération séduction de cette semaine permette en effet aux abonnés Pop, Revolution et Mini 4K d’avoir accès gratuitement à plusieurs séries et films sans avoir à s’abonner à la célèbre plateforme de streaming.

Après avoir redémarré leur box, les abonnés Freebox ont simplement besoin d’ouvrir l’application Netflix afin de profiter de plusieurs contenus vidéo. Bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire de créer de compte pour visionner les contenus offerts jusqu’au 16 mars. Pour être plus précis sur le contenu accessible gratuitement, il sera uniquement possible de profiter que des trois premiers épisodes de quelques séries iconiques ou récentes de la plateforme de streaming. Pour regarder la suite, votre petit code de carte bleu sera bien évidemment nécessaire (malinx le lynx…). Les films sont quant à eux visionnables entièrement.

Parmi les programmes disponibles, nous pouvons retrouver les séries Lupin, Sex Education, Stranger Things, Emily in Paris, Comment élever un super-héros, Family Business, Locke and Key ou encore les films The Kissing Booth et Voyage vers la Lune.