Free offre la chaine Canal+ à ses abonnés Freebox

Free se veut très généreux depuis quelques mois. En effet, l’opérateur ne cesse d’offrir des abonnements gratuits à ses abonnées. En cette fin du mois de février 2021, l’entreprise de Xavier Niel a d’ailleurs souhaité rendre accessible gratuitement la chaine Canal+ aux détenteurs de Freebox TV.

Incontestablement, Free est l’opérateur le plus généreux de ses derniers mois. Outre la désactivation de FreeWifi sur les Freebox, la société a en effet offert à ses abonnés Freebox 6 mois d’abonnement à Disney+ et un an à Canal+ Séries. Une nouvelle réjouissante pour les accros aux séries ainsi qu’aux films à la demande. Cependant, la société va encore plus loin en décidant de laisser libre accès à la chaine numéro 4, Canal+ durant quelques jours en cette fin de février 2021.

Free : Canal+ gratuit pour les abonnées Freebox

C’est une nouvelle qui va en réjouir plus d’un. Canal+ va être disponible en clair pendant presque 4 jours pour les abonnées Freebox, plus précisément du jeudi 25 février au dimanche 28 février 12h. Bonne nouvelle dans le processus, vous n’avez besoin de faire aucune manipulation afin de profiter de la célèbre chaine.

Afin de vous donner quelques rendez-vous durant la période où Canal+ sera gratuit, voici quelques programmes qui pourraient vous intéresser. Tout d’abord la saison 1 de Your Honor sera à l’honneur sur la chaîne durant ces quelques jours. On retrouve dans cette production l’acteur Byran Cranston. Ce dernier y incarne un juge de la Nouvelle Orléans confronter à un dilemme familial impliquant son fils dans un accident avec le parrain de la pègre.

Le 26 février, Brid of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, mais aussi Men in Black : International seront diffusés. S’en suivra la retransmission en direct de deux matchs de rugby et un de football : Agen / Clermont-Auvergne (Top 14), Dijon / PSG (Ligue 1) et La Rochelle / Toulouse (Top 14). Pour finir, le 28 février sera l’occasion parfaite pour découvrir Sonic, le film.