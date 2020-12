Free rend Disney+ gratuit pour ses abonnés Freebox

Publicité

De bonne nouvelle en bonne nouvelle, Free fait plaisir à tout le monde en cette fin d’année. En effet, l’entreprise du groupe Iliade vient d’annoncer l’arrivée de Disney+ sur ses Freebox et offre 6 mois d’abonnement gratuit au service de vidéo à la demande à ses abonnés.

Disney+ disponible gratuitement pour les abonnées Freebox

Après avoir dévoilé ses forfaits mobiles 5G, Free annonce l’arrivée de Disney+ sur ses Freebox. Cette bonne nouvelle arrive suite à la fin d’exclusivité de Canal+ sur le service de streaming de Disney. Ainsi, les opérateurs sont désormais libres de proposer l’abonnement dans leurs offres. Le premier à dégainer les armes est donc Free.

Dans un communiqué de presse, l’entreprise déclare le 17 décembre que « dès aujourd’hui, les abonnés (actuels et nouveaux) Freebox Pop ainsi que les abonnés Freebox Delta avec Player Pop ont accès en option au service directement via leur Freebox ».

Cependant, Free ne s’est pas contentée de simplement annoncer l’arrivée du service. En effet, une offre promotionnelle a aussi été dégainée par l’opérateur : 6 mois d’abonnement gratuit. Cependant, il est à noter que seuls les abonnés Freebox Pop ou Freebox Delta avec Player Pop peuvent profiter de cet accès gratuit au service de vidéo à la demande Disney+. De plus, l’offre est d’autant plus attractive étant donné qu’elle est sans engagement.

Publicité

Après ce délai de 6 mois, l’abonnement passera logiquement à 8,99 euros au vu de l’augmentation tarifaire prévue pour février 2021. Cependant, l’augmentation permettre d’apporter plus de contenu avec une section plus adulte du nom de Star.

Free offre une myriade de contenus à ses utilisateurs

Une demi-année de Disney+, ce n’est pas rien. En plus des séries et films déjà disponibles, Walt Disney Studio a d’ailleurs dévoilé les prochains contenus qui arriveront en exclusivité sur la plateforme durant les prochains mois. On peut ainsi noter l’arrivée de la série WandVision à la mi-janvier, Le Faucon & le Soldat de l’Hiver en mars ou même le film d’animation Soul de Pixar pour Noël.

Cette annonce est tout de même une très bonne nouvelle pour les petits et les grands profitant d’un abonnement Freebox. Il est tout de même dommage que les personnes ayant l’onéreux Player Devialet de Free ne puissent pas en profiter.

Publicité